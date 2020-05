Guillermo Pérez: “el silencio de la oposición aterra”

El ex candidato a intendente por el POT se proclamó sobre distintos temas de actualidad en los que no avanzó únicamente contra el Ejecutivo local y su reciente desvinculación del Servicio Alimentario Escolar, sino que cuestionó severamente el rol de la oposición ante esa postura del municipio.

“El silencio de la oposición aterra”. De esa manera Guillermo Pérez tituló un escrito sumamente crítico que envió a los medios locales. Se trata de quien fuera candidato a intendente por el POT en las últimas elecciones generales. En esta ocasión lo que lo llevó a proclamarse fue la decisión del municipio de no renovar el convenio con provincia sobre el Servicio Alimentario Escolar. La generación de un “déficit operativo y económico” fue uno de los argumentos vertidos desde el Ejecutivo municipal, en la voz de Diego Robbiani, el secretario de Desarrollo Humano y Calidad de Vida. “En tiempos de "pandemia" y de "solidaridad" es necesario que todo sea muy transparente", consideró Pérez.

“En la ciudad se observa como el Oficialismo utiliza la pandemia para tratar de enmendar sus “propios errores" y "fracasos económicos" y ante un miedo generalizado por que los tilden de "oportunistas" y ante la necesidad de decir presente en esta "exposición política solidaria" la oposición se llama al silencio cediendo la potestad más importante que tiene: controlar al ejecutivo en los usos de los recursos pasados, presentes y futuros", expresó.

Ese análisis fue una suerte de antesala previo a adentrarse a la situación del Servicio Alimentario Escolar. “El 23 de Abril del 2018 el Municipio firmó el convenio para hacerse cargo de los fondos del SAE, es decir que el gobierno provincial de María Eugenia Vidal giraría los fondos directamente al municipio y este sería el encargado de repartirlos (ya no sería más el Consejo Escolar el encargado de esa tarea). El en 2018 (con solo 3 meses de operatividad) el municipio tuvo que poner de su bolsillo cerca de un millón y medio de pesos para cubrir los gastos del sistema, y durante el 2019 tuvo que poner más de seis millones de pesos. En ningún momento del 2019 se escuchó al intendente Galli hacer referencia a ese déficit o reclamarle a la gobernadora los fondos, al contrario ¿Será por estar dentro del mismo cuadro político y en épocas de elecciones que no se informó a los vecinos de tal situación? ¿El gobierno municipal estuvo todo ese tiempo vaciando las arcas municipales financiando la campaña política del municipio y de la provincia con esos fondos?”, indagó retomando los datos que fueron vertidos por el municipio al momento de explicar la renovación del vínculo.

Tal es así que líneas después citó una declaración de Diego Robbiani en la que el funciario municipal refirió que “hemos reclamado a la Provincia que se actualicen los cupos y nunca nos dieron respuesta, por lo que no tuvimos otra alternativa que la de no renovar el convenio, visto –además- la difícil situación económica que atraviesa el país en la actualidad”. “¿Por qué no se hicieron los reclamos correspondientes ya en el 2018 cuando en los 3 primeros meses tuvieron 1,5 millones de déficit?”, preguntó al respecto. “Si hoy ya saben que van a tener 10 millones de déficit a comienzos del 2019 también sabían que iban a tener un déficit de 6 millones y no se expresaron al respecto, ni tomaron los recaudos necesarios. ¿Por qué siguieron vaciando las arcas Municipales para financiar las pérdidas de la provincia?”, completó.

Asimismo, en el escrito el ex candidato a intendente se adentró también en la situación del SAME, el Sistema de Atención Médica de Emergencias. “En 2017 el Municipio firmó el convenio para implementar el SAME en Olavarría: el primer año la provincia financiaría el 100%, el segundo el 50%, el tercero el 30% y el cuarto (el 2020) ya son los intendentes quienes tienen que costear el gasto. ¿Qué significó la firma de este convenio? Significó que el segundo año (2018) las arcas del municipio se tuvieron que hacer cargo del 50% del costo operativo del SAME; en el tercer año (2019) el municipio tuvo que hacerse cargo del 70% de los costos operativos del SAME y a partir del cuarto año (2020) se tiene que hacer cargo del 100% (la totalidad) de los costos operativos del SAME”, expresó.

“Eso sumado a que en enero del 2018 el intendente Ezequiel Galli firmó un convenio de comodato con el Ministerio de Salud bonaerense para la incorporación de tres ambulancias del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME). El sistema de "comodato" significa que las ambulancias siguen perteneciendo a provincia y si algún día se decide devolver el servicio esas ambulancias también se Irán. Si el municipio se tenía que hacer cargo a la larga con el mantenimiento del servicio ¿no hubiese sido más factible invertir todo esos recursos en un sistema de emergencia propio que dependiera del Hospital Municipal y no en un capricho de la ex gobernadora?”, volvió a indagar.

“En marzo, antes de la "pandemia", ya el intendente le pedía ayuda al gobernador por no poder costear lo que él firmó. ¿Se devolverá el SAME a la provincia perdiendo los recursos (dinero) invertidos en el costo operativo durante estos años? Ahora, ¿Quiénes son realmente los "oportunistas"?”, consultó y concluyó.