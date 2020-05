SAE: “El Municipio ha decidido no renovar porque se generaba un déficit operativo y económico”

El municipio explicó la no renovación del convenio del Servicio Alimentario Escolar. Lo hizo en el inicio de la tarde de este martes y fundamentó que se trató por la generación de un “déficit operativo y económico”. No obstante, se enfatizó que “fue sustancial la mejora nutricional y de infraestructura”.

En el inicio de la presente semana trascendió la novedad de que el municipio deja de gestionar el Servicio Alimentario Escolar, una medida destinada a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad y escolarizados en escuelas públicas de la provincia, con el objetivo de garantizar una cobertura nutricional para mejorar su aptitud en el aprendizaje. Según se confió, la medida se debió a partir de la no renovación del convenio con el gobierno provincial.

En la jornada de este martes desde el propio Ejecutivo municipal se emitieron mayores precisiones y por vías oficiales se narró que el pasado 27 de abril venció el plazo del convenio entre la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Olavarría con respecto a la administración del Servicio Alimentario Escolar. En este sentido, según se añadió, el “Municipio ha decidido no renovar tal convenio debido a que se generaba un déficit operativo y económico”.

Al respecto el secretario de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Diego Robbiani expresó que se acordó “un traspaso articulado con el Consejo Escolar para que el servicio se preste de la manera más ordenada y eficiente posible”. “Desde el 1 de septiembre de 2018 que tomamos el servicio, hemos mejorado notablemente la calidad alimentaria para los chicos, incorporando -por ejemplo- fruta, verdura y carnes como principal elemento de la dieta y no las harinas como ocurría antes”, remarcó el funcionario.

A la par, Robbiani expresó que “en estos años, no sólo fue sustancial la mejora nutricional del servicio sino que –además- trabajamos en la infraestructura de las instituciones educativas y se repararon las cocinas de los edificios que presentaban cierto grado de deterioro”, sumado a poner el acento en que desde el Ejecutivo local se armó “un equipo de nutricionistas que, junto con directivos y auxiliares de las instituciones educativas acordaron diferentes estrategias para lograr un menú acorde a las necesidades de los alumnos. Además, también nutricionistas pertenecientes al gobierno provincial realizaron permanentes controles acerca de qué comida se entregaba en las escuelas”.

“El Municipio cubrió durante estos años los gastos de más de 1700 prestaciones diarias. En su momento presentamos el reclamo ante la gestión anterior por la actualización de estos cupos. Al pagar esos cupos, el primer año tuvimos un déficit operativo de cerca de un millón y medio de pesos, el segundo de seis millones de pesos y este año estipulábamos un déficit cercano a los 10 millones de pesos. Hemos reclamado a la Provincia que se actualicen los cupos y nunca nos dieron respuesta. Por ello comunicamos que no renovaremos el convenio. Ezequiel (Galli) se comunicó con la entonces Ministra de Desarrollo de la Comunidad Fernanda Raverta y también mantuvimos contacto con el Director del SAE provincial Andrés Capuano y acordamos hacer el traspaso articulado con el Consejo Escolar para que el servicio se preste de la manera más efectivamente posible”, explicó el funcionario municipal.

“Al no tener respuestas por parte de la Provincia de Buenos Aires no tuvimos otra alternativa que la de no renovar el convenio, visto –además- la difícil situación económica que atraviesa el país en la actualidad”, concluyó. En el marco de la Emergencia Sanitaria, la Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida entregó en las últimas semanas más de 12 mil bolsones de alimentos correspondientes al SAE, en un operativo que consistió en el armado y distribución de los mismos, con la participación de más de 60 personas de diferentes áreas de la Municipalidad.