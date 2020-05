Los estafaron, les vaciaron la cuenta y ahora deben pagar un préstamo que no sacaron

Una lectora se comunicó para narrar la pesadilla que viene viviendo desde hace ya varias semanas, cuando un delincuente se hizo pasar por un trabajador de Anses, ofreciendo el Ingreso Familiar de Emergencia. No se conformaron con vaciarles la cuenta bancaria, sino que además con sus datos requirieron un crédito por 300 mil pesos que ahora deben afrontar. “Que el banco no nos descuente nada hasta que no se investigue”, suplicó.

“No me puedo recuperar, en vez de avanzar, retrocedo”, se quejó. Se trata de Milagros, una de las tantas víctimas olavarrienses de los engaños bajo la modalidad del “cuento del tío”. “Leí la nota que publicaron y me sentí totalmente identificada”, narró para explicar su comunicación espontánea con Infoeme, en alusión a la nota sobre el secuestro de más de un millón de pesos en allanamientos en Córdoba y Chaco.

Su pesadilla, y la de su familia, comenzó a fines del pasado mes cuando recibió un llamado telefónico, precisamente de Córdoba. Del otro lado de la comunicación un hombre aseguró ser funcionario de ANSES y el Ingreso Familiar de Emergencia fue de nuevo la coartada. “Me dijo 'me contacto con vos para informarte que el bono te fue denegado por saturación del sistema, pero te corresponde, ¿cómo quisieras recibir el bono?'. Me pedían 3 requisitos Tarjeta de cobro, pensionados o Jubilado. Cuando me empezó a decir todos los movimientos que hice en Anses, hasta que les había manda un correo electrónico, pensé que en realidad era un representante”, añadió la mujer a medida que daba cuenta de la imperiosa necesidad de poder contar con ese beneficio económico.

Nos sacaron todo lo que teníamos, lo poco que teníamos

“Hablé con mi pareja, le comenté la situación y accedió a darme su tarjeta para poder realizar el trámite, me lo hacían en el momento y ese mismo día cobraría el supuesto bono”, continuó. Ese día finalmente no pudo concretar la transacción, por lo que la comunicación se reiteró a la jornada siguiente y un tal “Carlos” del cual el apellido no recuerda fue el encargado de guiarla en todo momento. “Contenta que pude cobrar el supuesto bono fui a comprar la leche para mi bebé”, añadió a la mujer que fue madre hace tan sólo 4 meses.

“Al día siguiente voy al cajero a retirar la otra parte del bono, porque no pude sacar todo, me encuentro sin el dinero y me fijo los movimientos, ahí me llevo la gran sorpresa que tenía otorgado un préstamo de $300.000 pesos”, enfatizó. A partir de allí protagonizo un derrotero y una carrera a contrarreloj que aún sigue transitando. Viajes a comisarías, bancos y abogados, buscando respuestas que tampoco ha podido recibir. “¿Cómo pueden dar un crédito tan alto? ¿cómo pudieron dar tanto dinero?”, indagó una y otra vez dirigiendo certeros planteos y críticas a la entidad bancaria, haciendo hincapié no solo los ingresos que percibe su pareja sino que además hace sólo cuestión de meses que tenían cuenta allí.

Que el banco no nos descuente nada hasta que no se investigue

“Necesito que me ayuden, el mes que viene el banco me va a descontar el crédito que no saque, por lo menos que Fiscalía investigue, no entiendo como el banco pudo dar un crédito tan alto sin la firma, y sabiendo que hace 1 año y medio que está en blanco”, explicó.

“Ahora tenemos que pagar una deuda que no sacamos, ya nos están presionando para que paguemos”, añadió. “Lo que pido es que la justicia actúe, me ayude, me pueda dar una solución, me escuche, estoy pasando por una situación horrible fui mamá hace 4 meses, algo de lo cual no me puedo recuperar de la anemia, no puedo amamantar y se me está haciendo difícil poder comprarle la leche”, finalizó.