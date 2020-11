"Me violaba mientras mi mamá dormía", el relato del joven que denunció a su padrastro       

A raíz de la detención de un hombre de 57 años acusado de abusar sexualmente de su hijastro, la joven víctima, de 16 años, brindó una extensa entrevista exclusiva a Infoeme donde contó detalles del martirio que atravesó durante los seis años en los que convivió con su abusador y alentó a que las víctimas se animen a denunciar.

“Todo empezó a los 9 años, cuando mi mamá estaba en Buenos Aires. Me estaba bañando, él se metió en el baño, me agarró del brazo, me tapó la boca, me llevó a la pieza de él, que era la de mi mamá también, me tiró en la cama y me penetró”, dijo la víctima, quien recién ahora, después de muchos años de silencio, se animó a contar lo que vivió en manos de la ex pareja de su madre.

“Él me violaba mientras mi mamá dormía, me hacía prestarle el celular a mis hermanos para que se entretengan, en la cocina, en mi pieza, y se metía en el baño cuando se estaba bañando. Cuando yo me quedaba mirando televisión hasta las dos o tres de la madrugada, él se levantaba, me agarraba del cuello o del brazo, me llevaba a la cocina, me ponía el cuerpo contra la mesada, me bajaba el pantalón, el bóxer y me volvía a violar”, manifestó el joven, que ahora, después de haber denunciado a su padrastro, se siente lo "suficientemente fuerte" como para poder hablar de lo sucedido.

El adolescente se animó a hablar del tema por primera vez a partir de un truculento hecho sucedido el año pasado, después de estar detenido toda una noche en la comisaria por haber apuñalado a un hombre que había ingresado a robar a su casa y estaba agrediendo a su madre. Cuando lo llevaron a Fiscalía de Azul para declarar sobre el hecho, él contó por primera vez los hechos de abuso a la abogada que la había asignado.

“Yo estaba durmiendo, en mi casa, y mi hermanito me llamó gritándome que le estaban pegando a mi mamá, me levanté, agarré una navaja que tenía en la mesa de luz, lo corrí y le pegué una puñalada en la panza, no me importaba si se moría o no, mientras que no me volvieran a violar no me importaba, aparte que este hombre le estaba pegando a mi mamá. Me llevaron detenido, estuve hasta la mañana en la comisaría, esposado con mi mamá, después me llevaron a la fiscalía de Azul, y se lo conté a la abogada. Al final me soltaron, porque yo estaba defendiendo a mi mamá, pero realmente yo le pegué esa puñalada porque esa noche me tocaba pasar lo mismo y yo prefería ir preso que a volver a eso, ya estaba cansado”, contó la víctima a este medio.

Antes de radicar su primera denuncia, el 8 de agosto del año pasado, el adolescente llegó a un nivel “crítico”, que lo llevó a caer en conductas autodestructivas, aunque acudió a la ayuda de profesionales.

"Me corté, tomé pastillas y entré y salí varias veces a Salud Mental, siempre por el mismo tema", lamentó el adolescente.

Ahora, después de la captura de su padrastro, el joven tiene esperanzas en que la Justicia se encargue de que no quede impune "el largo historial de abuso" del que le tocó ser víctima desde los 9 hasta los 15 años. “Primero era casi constantemente, después fue bajando a tres veces a la semana, después ya se puso como un orden, una vez a la semana o dos, los fines de semana”, aseguró.

En estos momentos, el hombre permanece detenido en la sede de la Sub DDI Olavarría, donde espera la decisión del juez que definirá si permanecerá allí o si será trasladado a una unidad penal. La causa está a cargo de la Ayudantía Fiscal de Delitos Sexuales.

Si sos víctima de violencia familiar y sexual, podés comunicarte las 24 horas a la línea 137 de forma anónima y gratuita, para recibir asesoramiento profesional.