Hossana Cazola: “Lo consideramos un triunfo”

“Gracias a la presión nuestra, a las demandas nuestras, se declaró la Emergencia en Violencia de Género en el partido de Olavarría”. Casi que ni llegó a terminar esa frase que los aplausos no dejaron escuchar nada más. Sucedió en la puerta de la Sociedad Española, tan sólo minutos después que fuera declarada, precisamente, la Emergencia en Violencia de Género.

Quien tomó la palabra para hablar a todos los presentes fue Hossana Cazola, referente de la Casa Popular Valeria. Por algunos minutos no sólo comunicó las novedades al importante grupo de personas que se acercó a seguir de cerca la sesión del Concejo Deliberante, sino también que los instó a que sigan de cerca en la lucha para que el proyecto de ordenanza “salgo completo”, ya que hasta el momento sólo fueron aprobados los primeros dos.

“Sabemos que falta muchísimo, pudimos escribir un proyecto de ordenanza que tiene 26 artículos, se aprobaron los dos primeros, que es la declaración, lo consideramos un triunfo, porque de todo lo que hemos atravesado estos días sabemos que el municipio tiene una mirada muy corta sobre la problemática y haberlos comprometido a que declaren la emergencia es un paso muy importante”, enfatizó. “Nos quedan el resto de los artículos para presionar, para que se trabajen en comisión en el Concejo Deliberante y lo más rápido posible se pueda volver a votar, que salgo completo nuestro proyecto de ordenanza, para que nosotras podamos vivir en una ciudad en igualdad de condiciones, sin violencia, libres y gozando”, completó.

En su intervención no quiso pasar por alto todo lo hecho para llegar a esta instancia. “Pudimos acuerparnos, abrazarnos, llorar, y en ese mismo momento también decidir y decir cuáles eran los pasos que íbamos a seguir, y cuál era la estrategia que íbamos a pensar en conjunto, para que el responsable de lo que nos sucede se haga cargo, que es el estado, que en este municipio es Ezequiel Galli”, señaló en una primera instancia.

Luego añadió que “generamos varios instancias, las hemos repasado y la hemos trabajado y las hemos pensado juntos, y cuando creíamos que ya no podíamos más, que no sabíamos qué hacer, dijimos no, tenemos que sentarnos, pensar y escribir, escribir un proyecto de ordenanza. Y ahí la compañera Mercedes Landívar nos acompañó, nos puso el hombro en este proyecto de ordenanza, lo escribimos en conjunto con todas las organizaciones, el Frente Ni Una Menos nos acompañó también desde un principio, y hoy lo que sabemos es que se declaró, gracias a la presión nuestra y a las demandas nuestras, se declaró la Emergencia en violencia de Género en el partido de Olavarría”, concluyó.