La semana política: autoproclamaciones, consensos, tasas y visitas

La semana arrancó con un escándalo en la Federación de Sociedades de Fomento. El presidente que puede que no lo sea, una lista que pidió una Asamblea, las discusiones y la situación al borde del quiebre absoluto. En el Concejo –en pleno enero- las Tasas volvieron a avanzar, ¿final positivo? Augusto Costa viene a la ciudad y es la presentación de Aguilera como funcionario provincial. Galli, Vidal y Macri, pero Jorge.

Alexis Grierson / @alexisdechillar

Una semana que tuvo todos los condimentos. En pleno verano. La calma política de enero tiene espasmos con interesantes puntos a analizar. Desde el escándalo de la Federación de Sociedades de Fomento, pasando por la tranquila y conciliadora sesión del Concejo Deliberante que, aun así, tiene final abierto esta semana que se avecina.

También habrá visitas de la Provincia y, de a poco –muy de a poco- comienza a vislumbrarse el panorama bonaerense pero con roles especiales, como el del Intendente Galli. Es momento de repasar la semana.

Y se hizo realidad

Las elecciones de la Federación de Fomento tuvieron amplia repercusión, no necesariamente por algo bueno: el escándalo, las interpretaciones del estatuto, las agresiones y la tensión ganaron y el resultado es el de una lista autoproclamada, otra lista que llamó a Asamblea y una complejidad institucional con mucha incertidumbre.

Explicar toda la telaraña de las interpretaciones quizás lleve mucho tiempo. En concreto, la lista del “oficialismo” fomentista acusó de irregularidades a la opositora, encabezada por Javier Frías. Justamente, quien no podía presentarse era el propio Frías, por lo cual la lista quedaba “caída”.

Sin embargo, tras “arrojar la primera piedra” (esa que no se arrojó en la presentación de las listas días atrás) las respuestas y los ataques comenzaron. En voz de Andrea Coronel y otros fomentistas –en momentos donde la tensión ganaba fuerza y todo estaba al límite de desmadrarse- la reunión pasó a ser de un debate a un griterío generalizado, poco entendible por momentos, y plagado de interpretaciones.

En conclusión, y hasta con acusaciones de “agudas irregularidades” cercanas a casos de “corrupción”, la “lista opositora” de Frías promovió ante escribana pública la convocatoria a Asamblea Extraordinaria en febrero, para denunciar abiertamente dichas irregularidades.

Por otra parte, y también ante la escribana pública, la lista oficialista se autoproclamó como ganadora de las elecciones y de esta forma, gestionar por dos años más. En este sentido, será Jorge Videla, por ahora, el presidente de la entidad.

Y es por ahora porque hay una Asamblea por realizase en febrero. En este caso, ¿cuál es el rol del Municipio? Según señalaron a Infoeme, “la Federación actual no tiene vigencia porque nunca presentaron los papeles correspondientes”. Técnicamente, al no tener vigencia, no está reconocida como tal.

Entonces, ¿qué pasará con la Federación? La tensión que quedó en el aire mostró que todo está más cerca de romperse que de arreglarse. ¿Habrá Federación paralela? ¿Será el fin de la Federación de Sociedades de Fomento?

De repente, el diálogo

No salió de un repollo, fue durante varias reuniones. Desde presidencia se quería evitar “el bochorno” de la falta de quórum. La oposición, entendió que el porcentaje de aumento había sido absorbido por el Intendente por decreto y abrió el juego. Y de repente, la sesión preparatoria tuvo acuerdos, acompañamientos, aprobaciones, y el aumento de Tasas dio un paso importante a su concreción.

De todos modos, es un final muy, pero muy abierto. Estamos en la antesala del límite del quórum, otra vez: ni el Frente de Todos ni el eseverrismo (el último por abstención) acompañaron la suba en Servicios Urbanos, uno de los puntos clave del proyecto.

En la apertura, el diálogo y el consenso pareciera que se evitará, esta vez, la falta de quórum en Asamblea de Mayores Contribuyentes. Aunque basado en los números, se está exactamente igual que en diciembre: Cambiemos necesita una mano levantada más y hoy no la tiene.

El oficialismo dio gestos de sobra: el mayor incremento de la Tasa de Seguridad e Higiene a grandes supermercados y los bancos para financiar el descuento del 50% a los comerciantes fue uno importante, y un “esfuerzo” para colaborar en tiempos de crisis.

Pareciera que el eseverrismo tendrá, en su propuesta alternativa que aún no presentó y lo hará de cara al 30 de enero, la llave para destrabar el conflicto. Está claro que buscarán bajar, aún más, la suba de Servicios Urbanos y “rasguñar” algunas compensaciones y acompañamientos en Seguridad e Higiene. Todo dependerá del Municipio, y, obviamente, de la buena voluntad opositora.

Hace unas semanas planteábamos el escenario del Frente de Todos de impulsar subas en Nación y Provincia pero negarse a incrementar Tasas en Olavarría. Bueno, durante la sesión presentaron una solución “equitativa” y tuvo respuesta del oficialismo.

En conclusión, hubo avances pero los riesgos existen y se corroboran en algunas muestras: convocaron para el 30 de enero pero “por las dudas” se prevé que si no está garantizado el debate por falta de quórum haya una convocatoria de urgencia para el 31. Todo está por verse, aún.

La temporada la inaugura Costa

Augusto Costa será el primer funcionario de la gestión Kicillof en visitar Olavarría. Con una agenda muy cargada buscará llevarse un panorama de lo que sucede con la industria y el comercio local, secundado por la nueva figura provincial Federico Aguilera, del que no se sabe aún el cargo que ocupará pero será dentro del Ministerio de Producción.

Reunión con el Intendente Galli (quien tenía conocimiento del posible arribo del ministro y lo aguardará en el Palacio San Martín) otros encuentros con industriales, visitas institucionales y charla con legisladores locales, tema de la –cargada- agenda de Costa en la ciudad.

Llega en un momento particular, al menos, de la Producción. Aún en crisis y con expectativas bastante moderadas de una salida, el estado de situación de la Industria en Olavarría es complejo, crítico en ciertos casos y de paralización en otros.

Será interesante vislumbrar las conclusiones del análisis que hagan los industriales de la situación en las cementeras, que mueven gran parte de la cadena de mercado en Olavarría. La no suba de la Tasa de Seguridad e Higiene en el Concejo por la crisis que atraviesa el sector fue un primer síntoma bastante revelador.

Al mismo tiempo, también será la primera “prueba de fuego” del ahora dirigente provincial Aguilera tras su salida del Concejo Deliberante y su arribo al gobierno bonaerense. Se mostró cercano a Costa en todo momento, siendo el Ministro un referente importante para el mismísimo gobernador, Axel Kicillof.

Como se pudo observar post elecciones, las piezas necesitaban un tiempo para acomodarse y se ratifica la intención de Aguilera de aceptar un cargo solo si podía construir y sumar a Olavarría. Hete aquí.

Vidal y Macri (Jorge)

Ezequiel Galli dialogó en medios provinciales y ratificó que más allá del rol político de María Eugenia Vidal, el intendente de Vicente López Jorge Macri comienza a liderar el rearmado y el rol opositor de Juntos por el Cambio en la Provincia.

El intendente de nuestra ciudad sigue con un rol preponderante en la mesa decisiones del Pro en la Provincia. Como el jefe comunal referente de la Séptima Sección, Galli da cuenta de que salvo la discusión por el Impuesto Inmobiliario, todo está “en veremos” porque enero es un mes de poco movimiento en la política. Restará saber cuál es el futuro del partido que tuvo chispazos con el radicalismo, aunque todo parece acomodarse.

En una entrevista brindada al portal Letra P, Galli dejó en claro dónde estará Jorge Macri en el presente y futuro del Pro/Juntos por el Cambio: dijo que “Jorge tiene un peso político muy importante por su experiencia como legislador e intendente. Es el presidente de nuestro partido a nivel provincial y tiene una gran capacidad de construcción política por lo cual va a ser muy importante a la hora de tomar protagonismo. Todos confiamos en que nuestro espacio siga creciendo y él en su rol va a ser clave”.

Para pensar el futuro, seguir de cerca los pasos de Macri es interesante sobre todo por las aspiraciones. Está claro que Vidal puede apostar por una posible presidencial (siempre y cuando Mauricio Macri no tenga la misma intención) y en ese juego Jorge Macri podía apostar a la gobernación. Obviamente, es demasiado prematuro pensar esto pero en la política la futurología y las especulaciones están a la orden del día.

De todos modos, y como ya hemos expresado, la crisis se viene llevando todo puesto y no es momento de analizar la rosca de cara al futuro. Sí es interesante ver el desenvolvimiento de las piezas de un rompecabezas que, en el caos, parece armarse. Esperando, desde ya, que la tormenta no se lleve puesto todo. Y a todos.