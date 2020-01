“Por muchas irregularidades no reconocemos a la lista autoproclamada”

Tras la tensa y polémica asamblea del último lunes que tenía como objetivo el desarrollo de las elecciones de la Federación de Sociedades de Fomento, la lista encabezada por Javier Frías, que no pudo participar de los comicios, realizó un duro comunicado con acusaciones y adelantaron que no reconocen a la lista encabezada por Jorge Videla.

Manifestaron un “profundo dolor” por “sentirnos realmente desplazados de manera arbitraria” para participar de las elecciones desarrolladas este último lunes. “Decimos arbitrariamente porque a nuestra lista le solicitaron documentación que a la otra lista decidieron no pedírsela. Han utilizado el estatuto sólo cuando les convenía”.

Confirmaron que son “27 sociedades de fomento y juntas vecinales que pedimos un cambio, que deseamos una mayor transparencia y participación de las entidades intermedias”.

Y ratificaron que “por las muchas irregularidades existentes no reconocemos la asamblea de este lunes 20 de enero, ni tampoco la lista que se autoproclamó como ganadora. Ante tantas objeciones esperemos que todo pueda revertirse y se transparente en la asamblea extraordinaria que se solicitó para el próximo 17 de febrero”.

Ampliaron la denuncia señalando que la actual conducción “era consciente que no podía ganar las elecciones por la vía legal y fue por eso que trataron de bajarnos nuestra lista. La única forma que tenían era autoproclamarse y fue lo que hicieron. La gran mayoría de los fomentistas no los queremos en ese lugar porque no nos representan”.

Señala que uno de los puntos más importantes es que la Federación “desconoce al Municipio como órgano de contralor” y presentaron la Ordenanza 1099/90.

“Federación decidió no presentar al Municipio la documentación acreditante de acuerdo a lo que la legislación requiere como estar Inscripta en un registro especial que lleva y controla la Municipalidad, nómina de los integrantes de la Comisión directiva con nombres, apellidos, números de documentos y domicilios”.

Volvieron a denunciar la falta de presentación de Memoria y Balance de forma anual (señalan que se hizo de forma bianual en la asamblea de este último lunes) y que desconocen que la Federación es una entidad de bien público.

Para finalizar, indicaron con dureza que “queremos saber qué se hace con el dinero de Federación y necesitamos que los autoritarios se corran de las instituciones a través de la vía democrática. Iremos hasta las últimas consecuencias para que todo vuelva a la normalidad y que las mayorías sean quienes elijan a las autoridades del fomentismo de Olavarría”.