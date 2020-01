Con polémica, Jorge Videla es el nuevo presidente de la Federación de Sociedades de Fomento

Este lunes, en la Sociedad de Fomento Provincias Unidas, fue el día elegido para llevar a cabo las elecciones de la Federación de Sociedades de Fomento y Juntas Vecinales. Dos listas se disputaban la coordinación de la entidad: una encabezada por Javier Frías y la otra por Jorge Videla.

Al encuentro se llegó con acusaciones cruzadas de irregularidades y un clima de tensión que se fue incrementando con el correr de los minutos.

Todo comenzó pasadas las 19:00 con palabras del presidente de la Sociedad de Fomento Provincias Unidas. Además de los candidatos a presidir la Federación se encontraban presentes integrantes de ambas listas, votantes y una escribana en representación del Municipio. También estuvieron presentes autoridades policiales encabezadas por el comisario Darío Bonillo.

Jorge Salías, actual presidente de la Federación, tomó la palabra y acto seguido se revisó la “Memoria y Balance” de 2018 y 2019.

Renzo Toranza, secretario y responsable de comunicación y prensa de la Federación, señaló que hay “hechos de público conocimiento” y aseguró que hay un estatuto que se debe “respetar” e indica que la lista de Javier Frías “no respetó los plazos para subsanar las observaciones realizadas”.

De esta manera, indicó que tras esa baja, la lista proclamada era la de Jorge Videla. Por su parte, la candidata a vicepresidenta de la lista de Frías, Andrea Coronel, objetó la “Memoria y Balance” argumentando que “no fue anual, sino bianual”. Renzo Toranza negó esta situación.

El clima se volvió más tenso, con discusiones que fueron subiendo de tono, llegando incluso a producirse el retiro de los representantes de la sociedad de fomento Coronel Dorrego, quienes pidieron la intervención del Municipio. Instantes después, regresaron al recinto.

La reunión continuó con duros cruces entre Toranza y Coronel quien señaló que se trata de una entidad de bien público. Toranza aseguró que no.

"El Municipio se hará responsable de lo que pase" dijo Coronel y Roldán, quien intervino en la discusión insistió con que no, no es entidad de bien público. Volvieron, por otra parte, las acusaciones sobre la afinidad de la gestión de Galli con la lista de Frías. Justamente, tras señalar que el Municipio respondió 24 horas después un pedido de documentación bastante completo, desde la lista de Videla irónicamente como algo "raro, me llama la atención".

Finalmente se solicitó proclamar como ganadora la lista de Jorge Videla y que cada una de las partes inicie los pasos administrativos correspondientes. Pero el encuentro siguió con la intervención de Facundo Galanti, presidente de la Sociedad de Fomento Independencia, quien pidió que la lista opositora no vaya a la Justicia porque será un proceso largo y afirmó que “el Municipio quiere dominarnos”, al mismo tiempo que señaló que luego de las elecciones “no envió más fondos a ninguna institución”.

Otra de las intervenciones fuertes fue la del propio Frías quien denunció que lo llamaron “a negociar” y que si no arreglaba lo “limpiaban” de las elecciones. “No sé escribana si esto puede considerarse como un apriete” dijo.

Luego de varias discusiones más, la oposición leyó una convocatoria a una Asamblea Extraordinaria para el 17 de febrero y se firmó un acta ante la escribana presente.

Tras la lectura del acta formulada por la Federación de Sociedades de Fomento y con la firma de una decena de instituciones tras el retiro de la oposición, la lista encabezada por Jorge Videla y Nicolás Bruno resultó proclamada como conducción de la Federación de Sociedades de Fomento y Juntas Vecinales. Habrá que esperar lo que sucederá en febrero con dicha asamblea convocada por instituciones mayoritarias.