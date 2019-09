Eseverri impulsa la creación de un Consejo de Planificación Económico y Social

El candidato a intendente por Consenso Federal, José Eseverri, presentó junto a concejales de su espacio y dirigentes un proyecto de ordenanza para la creación de un Consejo de Planificación Económico y Social.

Lo hizo en el marco de una conferencia de prensa y estuvo acompañado por los ediles Margarita Arregui, Victoria De Bellis y Einar Iguerategui, y los candidatos a concejales por su espacio José González Hueso y Claudia Bilbao.

En principio el ex Jefe Comunal local se refirió al objetivo de la iniciativa que según explicó intenta crear un órgano colegiado y consultivo para discutir y emitir opinión sobre políticas en materia económica, socio-laboral y de empleo.

Asimismo destacó que a nivel nacional fue propuesta por Roberto Lavagna y que ya “se ha impulsado en varias ciudades”.

Considera que la idea es que tenga la iniciativa legislativa, que se propongan proyectos de ordenanza como así también la idea de políticas concretas sobre el desarrollo económico y social de la Ciudad.

Tal cual consignó Eseverri, debería estar presidido por “quien decida el Intendente Municipal, un vicepresidente elegido por el Concejo Deliberante y además representantes de asociaciones sindicales, empresariales, que exista participación de referentes de las tres facultades locales, participación de quienes desarrollan una actividad muy importante –y silenciada- como es la economía social, representantes barriales, educación, credos y consejos profesionales”.

En el marco de las crisis que han ocurrido en Argentina “concluimos que dejan cada vez más pobreza. Pobreza estructural, de calidad educativa, acceso a la educación, fuentes de trabajo”. En este marco un consejo tiene como objetivo “sumar participación que evidentemente la política no ha logrado en estos años de democracia”.

Hace un año y medio atrás “nuestro grupo de concejales propuso la Emergencia Económica de la ciudad, esa emergencia tenía como correlato sancionar ordenanzas que promuevan trabajo, rebaja de tasas, entre otros. Esto no fue tratado en su momento, luego el Ejecutivo tomó algunas medidas y lo que se vio en el medio fue la caída de comercios, industrias y la gente perdió empleo”.

Sostuvo que lo mismo sucedió con la Emergencia Alimentaria “que se viene sosteniendo desde la Mesa de Emergencia, desde distintos bloques del HCD. En el medio tenemos gente que no come bien en la Ciudad, chicos que no se alimentan, mayores que concurren a comedores barriales. Es una realidad diaria que no se puede ocultar por más de que quieran tapar el sol con la mano”.

Fue contundente y advirtió que “con la política no alcanza, por eso la necesidad de generar espacios de participación” poniendo el foco del desarrollo “a partir del conocimiento humano, tener energía en la ciudad y con tener capital económico”.

El desarrollo se genera “a partir del conocimiento humano, de la calidad de la educación, con la garantía de tener energía en nuestra Ciudad y con recursos económicos que permitan el desarrollo de la ciudad”.

Con respecto al capital enfatizó que “estamos muy distantes de aquella promesa de lluvia de inversiones, por el contrario, muchos empresarios pusieron el capital al servicio de mantener fuentes de trabajo pero hoy están con tasas del 120 % para descontar cheques, 80 % para sacar un crédito y con una mirada de corto plazo que hoy alguien piense en poner una fábrica y generar trabajo para los olavarrienses”.

Es por ello que “de cara al futuro tenemos que mejorar el sistema educativo, pensar en el desarrollo de nuestra ciudad, nuestros recursos humanos, cuando hablamos con representantes de las empresas nos encontramos que lo que se busca no se encuentra y lo que se ofrece no está, esta brecha entre el mundo educativo y el del trabajo hay que cerrarla. Pensar cuáles serán los trabajos del futuro, muchos pibes piensan que el mundo es una oportunidad porque Olavarría o el país no se las está dando”.

Además se propone la confección de un informe anual en el que se expongan sus consideraciones “sobre la situación socioeconómica, laboral y de políticas educativas de formación profesional y técnica de Olavarría”.

Añadió que este año Argentina va a cerrar este año con “el 40 % de su población en niveles de pobreza, lo cual es una enorme tragedia social e incertidumbre sobre nuestro futuro”.

Olavarría se merece “por su propia historia de progreso -que siempre miró un poco más adelante que otras ciudades- sentar las bases en un modelo de crecimiento diferente, basado en la ciencia, innovación, en que todo aquello que no hace el Estado provincial y nacional”, concluyó Eseverri.