Víctor Lupo presentó "El Deporte en la Cultura del Encuentro”: Política y deporte en el mismo lugar

El pasado viernes por la tarde se realizó la presentación del libro “El Deporte en la Cultura del Encuentro” escrito por el ex subsecretario de Deportes de la Nación.



Víctor Lupo estuvo en Olavarría, en el salón del Club Pueblo Nuevo y se encargó de presentar su libro en una conferencia que se denominó “Deporte y Fe”.



El escritor y dirigente deportivo, además de ex funcionario dijo presente ante más de 200 personas para hablar del accionar del Papa Francisco en relación al deporte.



La conferencia “Deporte y Fe” fue organizada desde el Movimiento Social del Deporte junto al profesor de Educación Física de nuestra ciudad Pedro Saíno, donde se abordó el pensamiento y el accionar del Papa Francisco vinculado al Deporte. Desde ese lugar, se remarcó la importancia de conformar “la Cultura del Encuentro” a través de la Educación, el Deporte y el Arte Popular, tal como lo expresa Francisco para combatir a la actual “la cultura del descarte” en el mundo.



Víctor Lupo resaltó entre otros temas la importancia de “tener al deporte como escuela de vida” y ponderó la idea de “expandir la práctica a todos los sectores con un fin social y sanitario como en el gobierno de Juan Domingo Perón”.



Más de 200 personas entre dirigentes deportivos, políticos, sociales, docentes y estudiantes del Instituto de Educación Física escucharon la disertación del escritor que también aportó la idea de que política y deporte están “siempre ligados”.



“Una buena política deportiva significa que los clubes estén bien; así como el Estado apoya las escuelas, también lo tiene que hacer con los clubes. Una política pública inclusiva debe considerar como factores fundamentales a la educación y al deporte” dijo el titular del Movimiento Social del Deporte.

Del mismo modo, Víctor Lupo sostuvo que "no se puede concebir a la educación sin el deporte" y planteó que “en esta época en donde reina la cultura del podio o la cultura del descarte, propia del exitismo que tanto cuestiona el Papa Francisco, debemos contraponer "la cultura del encuentro", promoviendo la paz y el deporte como herramienta de inclusión”. A su vez, Lupo señaló que “el deporte como negocio trajo la violencia, el doping y las apuestas”.



Para cerrar, el ex basquetbolista eligió la cita: "En los barrios obreros, donde entra una pelota no entra el paco y donde entra un libro no entra un revólver".