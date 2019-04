Lluvia de errores en el Colasurdo para que Ferro siga líder

En la tarde del martes, Ferro goleó a San Martín por 4 a 1 para seguir como líder de la competencia organizada por la Liga de Fútbol de Olavarría.

El “carbonero” sumó un nuevo triunfo en el ámbito doméstico porque aprovechó una seguidilla de errores del “León Serrano” para abrir el marcador, sacar ventaja y después controlar el juego.

Avisó Palacios a los 4 minutos de iniciado el partido y cuando nada pasaba más que el dominio territorial de los locales, aparecieron los errores.

Barbieri festejó el primero tras una mala reacción del arquero de San Martín a un remate cuando iban 24´y dos minutos más tarde, el que aprovechó el error de Ledesma fue Schwindt que con un débil disparo volvió a vencer al 1 del equipo de Sierras Bayas.

Pero no terminó ahí la historia, a los 28´ de iniciado el pleito, Barbieri sacó ventaja de una distracción en la defensa visitante y puso el tercero en una seguidilla de errores que pusieron al “carbonero” en ventaja.

No iba a ser menos Baez y en la única de “peligro”, San Martín encontró el descuento antes del final del primer tiempo. Godoy tomó un tiro libre pocos metros por delante de la mitad de la cancha y el guardameta de los locales no reaccionó bien y la pelota terminó en el fondo de la red.

Luego de la lluvia torrencial que azotó la ciudad, los errores continuaron, pero no siguió igual de alta la efectividad. Barbieri no pudo ante un mal cierre de la defensa del “león” y a la jugada siguiente, la equivocación llegó desde la terna arbitral. Córner a favor de Ferro que encontró sólo a Fernández y su pelotazo terminó dentro del arco, pero los jueces no convalidaron gol a pesar de haber ingresado todo el balón y pegar en uno de los parantes del arco.

Cuando volvió el sol al Domingo Colasurdo, llegaron las variantes y con ellas el último gol del cotejo, centro del ingresado San Julián y cabezazo certero de Palacios para sentenciar la historia que mantiene a Ferro como líder del Torneo Apertura.

Además, en el Enrique De la Quintana, Hinojo derrotó 2 a 1 a Loma Negra en la disputa de un partido pendiente. Los goles los anotaron Pois y Lopreite en contra para el ganador, mientras que para el “celeste” la conversión llegó a través de Martínez.

Síntesis Ferro – San Martín:

Estadio: Domingo Colasurdo

Árbitro: Arce, C.

Ferro (4): Baez, Saenz Buruaga, Benítez, Vázquez, Schwindt, Campos, J., Gargalione, Ramírez (San Julián, J.), Palacios (Paez), Fernández (San Julián, D.). DT- Mauricio Peralta

San Martín (1): Ledesma, Campos, G., Becker, Braunmuller, Arata, Escay, Brahim (Masson), Bahl, Godoy (Ferreyra), Arramón, Gallastegui (Macaione). DT- Luciano Bilbao

Amonestados: Saenz Buruaga, Gargaglione, San Julián, J. y Paez en Ferro; Arramón y Ferreyra en San Martín

Expulsados: No hubo

Goles: Barbieri -2-, Schwindt y Palacios en Ferro; Godoy en San Martín