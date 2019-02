Ezequiel Galli: “Nunca estuve de acuerdo con las PASO”

Intendentes de Cambiemos como Jorge Macri, Néstor Grindetti, Héctor Gay entre los más destacados, se manifestaron en las últimas horas a favor de eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del calendario electoral. Y en diálogo con Infoeme, el jefe comunal de nuestra ciudad, Ezequiel Galli, se sumó a dicho pedido.

“Nunca estuve de acuerdo con las PASO. Me parecen un gasto innecesario. Lo he dicho en varias oportunidades que me tocó hablar del tema” dijo, en comunicación con este medio.

“Hay Municipios y Provincias que votarán 6 veces” y agregó que “en el momento que estamos viviendo, la gente pide señales a la política. Una buena señal sería eliminar las PASO. Modificar la Ley para poder votar y hacerlo una sola vez”, dando cuenta que solamente se votaría en octubre.

Seamos coherentes y entre todos los que nos toca un rol en la política, avancemos en la eliminación de las #PASO. Menos gasto para el Estado y una votación menos para los vecinos. — Ezequiel Galli (@ezequielgalli) February 6, 2019

De hecho, tras la decisión de no adelantar las elecciones en la Provincia de Buenos Aires, Galli indicó que “la unificación se esperaba, María Eugenia lo dijo públicamente, una de las razones por las cuales se decidió unificar es para que no se vote tantas veces”.

Sería una buena señal la de eliminar las PASO y mostrar austeridad.

Y tras opinar que “es la encuesta más cara de la historia”, propuso que los partidos políticos vuelvan a definir candidaturas en internas: “para eso existen los espacios partidarios, para dirimir candidaturas. Que las pague el partido, con sus fondos genuinos”.

Para cerrar, señaló que en materia de gestión de un Municipio “saber que se eliminan las PASO nos permite trabajar sin interrupciones, es un cambio importante. Esto nos complica la agenda del año. Armar dos campañas, gestionar en tiempos breves, desde lo operativo para un Municipio es complejo. Lo vivimos en 2017” y dejó en claro que “lo dice alguien que apareció en el escenario político en una PASO” dando cuenta de su resultado favorable en el año 2015, para luego triunfar como nuevo intendente municipal.