Buscan reflotar el proyecto del puesto de vigilancia para los barrios AOMA y Los Sauces

Ignacio Cerdera / @nachocerdera

“No hay códigos”, fue la queja de la directora, lanzando quizás la síntesis en la que más coincidió la comunidad local con respecto al ataque y robo en el jardín 928 sucedido a inicios de la presente semana. Sin embargo, con el correr de las horas otra circunstancia comenzó a ganar terreno y convertirse también en un punto en común en las conversaciones y discusiones en el barrio AOMA, donde todo sucedió.

Se trata del, por ahora trunco, proyecto de poder dotar ese punto de la ciudad, que también incluye el barrio Los Sauces -conocido también como el sector de quintas de “los palos de colores”-, de un destacamento de seguridad de características similares a los que actualmente se encuentra en los barrios CECO e Independencia.

Es una de las varias iniciativas en materia de seguridad que han sido impulsados a lo largo del presente año, todos con suerte dispar al momento de ser analizados desde el ministerio de Seguridad provincial. Esto último no es menor ya que va de la mano del cambio de bandera en la dirección bonaerense, más aún cuando no flamearán los mismos colores que en el palacio San Martín. El énfasis precisamente estará en poder lograr avances antes del 10 de diciembre.

Achicar distancias

Aproximadamente 6 kilómetros, metros más metros menos, esa es la distancia que hay actualmente entre el jardín 928, o más bien el barrio AOMA, y la subcomisaría de Loma Negra. En otras palabras, ese es el trayecto que no sólo las autoridades educativas debieron realizar para denunciar el robo, sino también los policías para tomar contacto directo con la escena y poder comenzar a reconstruir qué pasó.

Es por ello que ganó actualidad el reclamo para que prospere el expediente redactado y presentado a inicios de este año, sin que cosechara mayores avances desde ese entonces. La iniciativa surgió de un encuentro entre autoridades barriales y policiales realizado en la zona donde están los conocidos “palos de colores”, el sitio elegido para ubicar estas oficinas operativas que ya hace varios meses forman parte del paisaje de los barrios CECO e Independencia. Con cada uno de ellos se buscó respuesta a planteos similares, acortando distancias con las comisarías Segunda y Primera respectivamente.

Infoeme accedió a información precisa vinculada con el expediente que busca la instalación de un módulo de seguridad para los barrios AOMA y los Sauces. El pedido da cuenta de la ubicación de ese destacamento sobre la autopista Luciano Fortabat, entre el arroyo San Jacinto y la calle 173. En la fundamentación del pedido no sólo se da cuenta de la lejanía con la subcomisaría de Loma Negra o comisaría Segunda, sino que se enfatiza además que se trata de unos de los principales accesos al casco urbano local.

No es menor el dato que el proyecto no sólo cuenta el apoyo de las juntas vecinales de ese punto de la ciudad y la cúpula de seguridad local, sino también del propio municipio, que no sólo se comprometió con la iniciativa al firmar y acercar el proyecto a la capital provincial, sino también en asegurar que arbitrarán los medios necesarios para dotar a ese módulo de los servicios básicos para su normal funcionamiento. Ese escrito, que cuenta con la firma del intendente Ezequiel Galli, fue enviado a inicios de marzo y a la fecha no cosecha avances concretos, más allá de las comunicaciones telefónicas y consultas realizadas desde nuestra ciudad.

Más módulos y proyectos

Tal es la consideración positiva que tiene en la actualidad los módulos que no sólo fueron pedidos por vecinos del barrio AOMA y Los Sauces, sino que también habitantes de los barrios Luz y Fuerza y Facundo Quiroga II sugirieron como alternativa correr el módulo del CECO hacia ese sector ante la crecida de hechos de violencia e inseguridad.

En ese sentido, Infoeme logró conocer además que el listado de posibles módulos también incluye el sector comprendido por los barrios Belén, Matadero, Cuarteles, Eucaliptus e Isaura, que por jurisdicción corresponden a la comisaría Primera, de la cual están también a no menos de 4 kilómetros. Sin dudas el crecimiento de la conflictividad en ese punto del casco urbano local fue también parte del pedido, además de tratarse de una zona constante de paso para aquellas personas que viajan o viven en localidades tales como Sierra Chica, Colonia Hinojo o Hinojo.

Este pedido es mucho más reciente, ya que fue enviado a La Plata a fines de junio último. El municipio, con la firma del intendente Ezequiel Galli, también se comprometió a disponer de los medios necesarios para su instalación y normal funcionamiento, poniendo como ejemplo lo que ya sucede con los dos destacamentos que actualmente se encuentran en funciones.

Tal cual fue detallado por este diario meses atrás, todo se enmarcó en una serie de proyectos que, por una razón u otra, se han ido postergando. Sólo el de la ampliación de las cuadrículas pareció tener un avance con el arribo de nuevos móviles, pero todo se tradujo más bien en una reconfiguración en base a necesidades puntuales que de un cambio e incremento de sectores como se busca de la cúpula de seguridad local.

A esa serie de iniciativas debe incluirse también la situación particular del grupo de avanzada local en Drogas Ilícitas -algo que también fue anticipado y desarrollado desde este espacio-, al cual se busca rejerarquizar y convertir en subdelegación, con el correlato que ello significaría en materia de recursos e infraestructura. Ese expediente también fue enviado a La Plata meses atrás y retornó a Olavarría, con el pedido de información adicional. Desde allí que no se tienen mayores novedades. Aquí debe incluirse, por último, el ya histórico reclamo para que Sierra Chica cuente con una subcomisaría y no con un destacamento, tal cual sucede en la actualidad.