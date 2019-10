La visita de Axel Kicillof y un abrazo especial

La reconocida cantante entrerriana Liliana Herrero se encuentra en nuestra ciudad para presentar su último disco “Canción sobre canción”. Este viernes será parte del ciclo cultural “Vibra el Aire”, que se desarrollará en Punto de Giro (Maipú 3428).

Liliana Herrero se acercó hasta el local del Partido Justicialista donde se desarrolló una conferencia de prensa y esperó al candidato a Gobernador en la vereda. Al llegar, se fundieron en un abrazo.

Minutos antes, Herrero habló con Infoeme y aseguró que “he venido a saludarlo, justo coincidimos. Anoche tocamos en Azul y esta noche acá en Olavarría, me acabo de enterar que venía entonces me vine a darle un abrazo, un beso y me voy a descansar un poco para tocar esta noche”.

Darle un abrazo, eso es lo que quiero, repitió emocionada.

Para la cantante, las PASO “fueron una alegría que aún resiste en mí, y en mis compañeros con los que estoy”. Aseguró que los resultados generaron “la esperanza de redoblar el trabajo y la militancia para superar incluso aquello que logramos”.

Herrero enfatizó: “Esto se termina, fueron 4 años de mucho dolor, de mucho sufrimiento para nuestro pueblo y yo deseo fervientemente que esto se termine pronto y que no nos hagan ninguna ‘trapezonga’ de acá al 27 de octubre y al 10 de diciembre”.

La cantante presentará durante la noche de este viernes su último disco, donde interpreta temas de su amigo Fito Páez. Estará acompañada por el guitarrista Pedro Rossi y el bajista Ariel Naón, .