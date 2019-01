Batucada Reveliao: una familia que creció con el carnaval

Yesica Guevara

@yesicaguevara29

La batucada Reveliao estará presente en una nueva edición de los Corsos Oficiales 2019. El director de la agrupación Jorge Ponce habló con Infoeme para contar detalles de los preparativos.

“Estamos un poco limitados por el horario que nos han impuesto. Se nos complica porque salimos de trabajar tarde y nos queda poco tiempo de ensayo. Podemos tocar hasta las 9 de la noche de martes a viernes y ahora los sábados tampoco se puede ensayar porque algunos vecinos se han quejado”, contó Jorge.

La mayoría de los integrantes salen de trabajar después de las 20 por lo que el tiempo de ensayo resulta escaso. Sin embargo, Jorge indicó que tratan de “buscarle la vuelta” para llegar en condiciones para los días 8, 9 y 10 de febrero.

Con respecto a la cantidad de integrantes señaló que sólo en dos oportunidades llegaron a ser alrededor de 100. “En ese momento se nos hizo mucho gasto y terminábamos pagando para participar. Ahora al ser un grupo chico por los menos pasamos prolijos. Somos alrededor de 30”.

Reveliao debutó en el último corso que se hizo sobre la calle Riobamba, hace aproximadamente diez años. En esa oportunidad se presentaron bajo la temática de la película “Avatar” y mucha gente aún recuerda esas carrozas.

“Fue algo espectacular con tres carrozas y más de 100 personas. Nos dieron un premio por dos carrozas. Al otro año hicimos la película Río, tuvimos un gasto tremendo y no recibimos ningún premio. Esas cosas hacen que uno desista”, se lamentó Jorge.

Descartamos las temáticas y tratamos de dar color con el vestuario y hacer buena música para que la gente se entretenga.

Del pánico escénico a la maravilla del espectáculo

Jorge contó cómo fueron los inicios de la batucada y lo que significó la actividad artística para él. Con una historia particular que selló su vínculo con la escena hasta hoy.

“Hago trabajos de zinguería con mis dos hijos más chicos. Resulta que los dos más grandes iban con Eloy y empezamos a hacer primero “un zurdo”, después un redoblante y así arrancamos a tocar. Al principio yo no tocaba porque me daba vergüenza”, contó.

Después de eso se sumaron más familiares hasta que un día realizaron una presentación en el Teatro Municipal: “En ese momento me quería morir, no quería ni mirar al público porque tenía terror. Y resulta que lo que pasó fue impresionante, a mis 40 años descubrí algo espectacular. No te imaginas lo que sentí al estar en un escenario con mis hijos y mis sobrinos…”.

Desde ese momento Jorge es parte de una agrupación que tiene una base familiar a la que se fueron sumando otros integrantes. Una vez más estarán presentes en el corsódromo de nuestra ciudad para mostrar el trabajo que vienen realizando desde hace meses.