Ferro visitó Mar del Plata y volvió con dos victorias

En una jornada extensa, que comenzó temprano en la mañana del domingo, Ferro se presentó ante Once Unidos y consiguió dos victorias sobre nueve presentaciones.



Los equipos olavarrienses que resultaron victoriosos fueron Intermedia Damas y Primera Mujeres mientras que el resto de la fecha dejó los siguientes resultados:



Once Unidos 28 – 11 Ferro. Cadetes damas

Once Unidos 32 – 24 Ferro. Menores damas

Once Unidos 39 – 11 Ferro. Cadetes varones

Once Unidos 38 – 18 Ferro. Menores varones

Once Unidos 44 – 23 Ferro. Juveniles varones

Once Unidos 27 – 28 Ferro. Mayores damas

Once Unidos 34 – 22 Ferro. Mayores varones

Once Unidos 37 – 27 Ferro. Intermedia Varones

Once Unidos 22 – 26 Ferro. Intermedia Damas



Fuente y foto: Prensa AsABal