Emoción y espectáculos en la inauguración del “Cacho” Franco

Finalmente llegó el día más esperado para los directivos del Auto Moto Club azuleño, que entre lagrimas vieron hecho realidad el sueño, desde la venta de las tierras del viejo “Panorámico azuleño”, hasta este domingo brillante con casi 5 mil personas rodeando el escenario.

La presencia del Intendente Hernán Bertellys, todos los directivos del Club y la presencia del propio Oscar Mauricio Franco, que luego de girar sobre el trazado que llega su nombre, recibió una plaqueta y el cariño de todos los que lo acompañaron en este día histórico.

En lo deportivo también fue un día importante, varias alternativas en un escenario veloz, con un recorrido de 2490 metros, pero con maniobras al límite para poder superarse.

La Monomarca 1100 fue la primera final en disputarse, con tres candidatos que mostraron lo suyo tanto en las series como en la prefinal. Emiliano Juez, Facundo Álvarez y Guido Vernice eran los principales candidatos, este último no pudo clasificar por no haberse inscripto, ya que hasta el sábado no iba a correr.

Llegó el momento de la final y Emiliano Juez picó en punta, con Facundo Álvarez hicieron una diferencia, mientras Guido Vernice aguantaba a José Carussi, que incluso llegó a pegarle en una maniobra apretada. El puntero se mantuvo firme adelante, hasta que Vernice superó a Álvarez y comenzó a inquietarlo, pero nunca tuvo una chance clara de superarlo. Se la jugó a todo o nada Vernice en el final, pero Juez aguantó bien, y se llegaron a tocar, y allí Vernice se despistó. Por esta maniobra, la competencia quedó en suspenso, pero todo hace presumir que nadie mueve a Juez de la primera ubicación. Facundo Álvarez fue segundo y Vernice se recuperó para llegar tercero y descontarle una buena cantidad de puntos a Tamucci, que no pudo correr por se excluido el sábado.

Cuarto arribó José Carusi, quinto Gonzalo Etchecolatz, sexto Ramiro Elisiri, séptimo Joel Pianzola, octavo Fabián Cepeda, noveno Carlos Hernández y décimo Pablo Cazot.

En la Promocional se vio una entretenida final, y también aparecían firme tres candidatos, Fernando Curra, Gonzalo Picone y Manuel Mentasty; aunque en las series y prefinales fueron pasando cosas que marginaron a otros protagonistas de la lucha grande. Como Manuel Serra que sufrió la rotura del motor cuando era gran candidato.

Otras incidencias importantes también se dieron durante la prefinal, en donde se produjo un vuelco impresionante de Benjamín Latorre, casi ocho vueltas dio y rompió bastante su auto pero las medidas de seguridad funcionaron a la perfección y el piloto no sufrió consecuencias.

Llegó el momento de la final y Curra tomó el liderazgo, Piccone se ubicó como escolta, y el que más perdió en la largada fue Mentasty que se retrasó. Mucha lucha hasta que se ordenó el pelotón, también perdió Macaluso por un toque, se retrasó Brian Stracquadaini y el “Rafa” Stracqudaini también quedó fuera de carrera.

Se fue haciendo tarde y todas las finales se acortaron las vueltas, y cuando promediaba la final se produjo el vuelco de Martín Collodoro, luego de que se trabara su auto y perdiera un neumático, afortunadamente, también sin consecuencias para el piloto.

Se reanudó la carrera y Curra volvió a distanciarse, pero en el final Piccone se acercó para terminar luchando, incluido “Tito” Gisler terminó acercándose. Nada cambió y Curra pudo quedarse con el triunfo, Piccone se tuvo que conformar con ser segundo y Roberto Gisler tercero.

Manuel Serra se recuperó de la rotura de la serie y arribó cuarto, quinto Bernardo Fucci que fue de menos a más y sexto Juan Carlos Monferrer que se convirtió en otro Renault protagonista de la mano de Carlos Román. Diego Tartúferi, Leo Sánchez, Manuel Mentasty y Carlos Macaluso completaron los diez de punta.

Por último, la final de invitados de la Fórmula A cerró el espectáculo, casi sin luz natural. Antes, en la carrera de titulares, Natalio Jugón se había quedado con el triunfo, tras superar fácilmente a su compañero de equipo, el ex futbolista campeón del mundo con la selección española, Mariano Pernía. Entre los invitados, nada cambió y Jesús Carballo con el auto de Jugón ganó de punta a punta para festejar el triunfo en la general.