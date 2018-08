La Murga Arrebatando Lágrimas le puso ritmo al acampe docente

El paro y acampe docente en el Paseo Jesús Mendía cumplió la segunda jornada de lucha. Desde la mañana se realizaron charlas, radio abierta, talleres e intervenciones artísticas.

En el cierre de la jornada estuvieron los alumnos del CEPEAC con una intervención teatral y se presentó la Murga “Arrebatando Lágrimas” que “sacó” a bailar a los docentes presentes. Allí se pudo ver a las referentes de Feb, Udocba, Suteba y Sadop moviéndose al compás del latido del bombo.

Arrebatando Lágrimas, desde hace 19 años participa de este tipo de manifestaciones públicas con su aporte desde el arte. “Decir, denunciar, proponer”, esa es la meta. Hoy, la murga se preguntó además sobre la desesperación de aquellos que atraviesan momentos de angustia en soledad.

Infoeme habló con Ariel Rodríguez, maestro y murguero histórico de Arrebatando.

La retirada de la murga dice: “volveremos a encontrarnos cuando vuelva el carnaval” ¿Es en carnaval o en otra marcha?

Sin dudas nos volveremos a encontrar en otro carnaval, pero los tiempos que corren nos están diciendo que tenemos que encontrarnos en una lucha. Son tiempos difíciles donde se están tocando muchos derechos, donde la gente está teniendo nuevamente hambre, donde no pensábamos que no íbamos a tener vacunas, donde nuestros viejos están sin su situación previsional segura, dónde todos los días echan a trabajadores y trabajadoras lo que implica que esas familias entren en la incertidumbre.

¿Cómo viven este momento en el interior de la murga?

Para nosotros también es difícil. Estamos cantando cosas que cantábamos en el año '99 entonces algo no está bien. Todos los contenidos y todo lo que nos atraviesa como sociedad nosotros tratamos de tomarlo. Lo que decimos son necesidades propias, son cosas que nos pasan. En algún momento marchamos para pedir la aparición con vida de Mara. En otro momento, marchamos cuando no había para comer. Marchamos por la interrupción del aborto, para que no se sigan muriendo mujeres. En esta actuación pensábamos ¿Qué es la desesperación? Qué será tener hambre otra vez, qué será de aquella mujer que sola decide interrumpir un embarazo… Nos atraviesan todas esas situaciones.

Sos docente y murguero ¿Cómo vivís este paro?

Como maestro me siento parte del Estado y serlo es garantizar los derechos, principalmente construir conocimiento y aprender. Para eso tienen que darse un montón de situaciones: infraestructura, que los pibes tengan las vacunas que les correspondan, que sus familias tengan trabajos dignos. Todo eso se refleja en el aula. Cuando hablamos de educación de calidad tiene que ver con tener una sociedad más justa e igualitaria. El aula es el termómetro de la sociedad, la angustia de una mamá o de un papá nos atraviesa. En mi caso y en el de mis compañeros, las familias saben que cuando hay un paro tienen un maestro que no se va a quedar durmiendo en la casa, que va a salir a pelear por los pibes. No podemos pelar solo por nuestro salario si tenemos chicos con familias sin laburo.