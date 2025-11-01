El bloque de la UCR solicita mejoras fundamentales para el Barrio Minero

En la mañana de este viernes, el concejal Francisco González, junto a las dirigentes Belén Vergel y Silvina Echeverría, estuvieron presentes en el Barrio Minero.

Allí mantuvieron un encuentro con vecinos y vecinas del sector, quienes les manifestaron diferentes problemáticas que presenta la zona y que dificultan la vida diaria de la comunidad.

Entre los reclamos, se destacan el mejoramiento del único acceso al barrio, ubicado en Pueyrredón y Los Jazmines, el ensanchamiento de algunas calles donde actualmente ha crecido maleza e impide el paso de más de un vehículo, acceso a la red de agua corriente, nivelación de la traza para el normal escurrimiento del agua y limpieza de zanjas y cunetas.

En los próximos días se presentará un Proyecto de Resolución en el Honorable Concejo Deliberante, con el objetivo de continuar insistiendo para que el Municipio avance en la atención de las demandas y necesidades de los vecinos.

Al respecto, González señaló que “estuvimos en el Barrio Minero junto a Belén y Silvina convocados por vecinos, quienes nos plantearon diferentes inconvenientes que se presentan en su vida diaria y demandas básicas que esperan que prontamente puedan ser resueltas”.

“Se trata de un sector relativamente nuevo en Olavarría, que está compuesto por cuatro manzanas y que ha crecido muchísimo. Actualmente hay aproximadamente 70 casas en ese lugar, por lo cual hay algunas cuestiones fundamentales que el Municipio debe dar respuesta para poder tener una calidad de vida mejor, así que vamos a insistir para que esto pueda cumplirse”, cerró.