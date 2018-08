“La Escuela de Moreno puede ser cualquiera de Olavarría”

Minutos antes del comienzo de la movilización por los hechos sucedidos en Moreno esta mañana y que causó la muerte de dos personas en una escuela, dirigentes sindicales dialogaron con Infoeme y mostraron su dolor e indignación tras este hecho.

En primera instancia, Verónica Danelli, secretaria general de Suteba, indicó que “la cantidad de gente que está hoy en la plaza, la que ya viene manifestándose y mañana se adherirá al paro, tiene que ver con que entendemos que la Escuela N° 49 de Moreno puede ser cualquiera de Olavarría”.

Y agregó: “Y esos docentes que estaban preparando el desayuno de los alumnos puede ser cualquiera de nosotros. Venimos denunciando las condiciones edilicias en las que se encuentran todas las escuelas de la Provincia y no tenemos ni una respuesta del Estado”.

En torno a los límites que se tienen por las mejoras edilicias que han llegado hasta, lamentablemente la muerte, en palabras de Danelli significa "un precio muy caro. Podemos decir que el Estado no está garantizando el derecho a la vida. No puede ser que uno vaya a trabajar y no sabe si uno vuelve a su casa con su familia”.

Cristina Melián, su par de ATE, en tanto, señaló que el hecho “es muy doloroso. Tanto para nosotros como para los compañeros docentes. Hemos perdido dos trabajadores”.

“Esta es la realidad que se vive en las escuelas, principalmente en las del conurbano. Esperemos que reflexione el gobierno a los pedidos que uno hace continuamente aparte de los salarios. Siempre hacemos hincapié en la infraestructura de las escuelas. Es muy triste haber tenido que llegar a esto para que empiecen a recapacitar. Veremos de ahora en más que decisiones irán a tomar y qué irán a hacer” agregó.

Y como Danelli, también mencionó un caso local: “Sabemos que hay muchas escuelas que están en malas condiciones, como el Jardín N° 919 que recién este año pudo empezar a trabajar en su nueva sede. Pero estaba trabajando siempre con una infraestructura que no era para estar ahí adentro. Esperemos que reflexionen”.

Para finalizar, señaló que “estamos en contacto todo el tiempo docentes y auxiliares y sabemos la realidad de las escuelas. No salimos a decir cualquier cosa como para quedar bien. Sabemos que es así”.

Finalmente, adelantó que este viernes los sindicatos se concentrarán por la mañana en el Consejo Escolar, y ATE en particular le entregará una carta a su presidenta, Maite Salerno.