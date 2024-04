Adorni: "La motosierra será eterna, no tendrá fin"

y que durará el tiempo que dure el mandato de Javier Milei, al tiempo que se animó a hablar de la posible reelección del presidente. Además, respaldó a Sandra Pettovello en el ministerio de Capital Humano tras la marcha federal universitaria que copó la agenda política.

“La motosierra es eterna. Es para siempre porque el camino recién empieza”, adelantó el funcionario. “Quizás hubo un shock más fuerte (al principio) por las circunstancias. La filosofía de este gobierno es que cada vez el peso del Estado sea menor y los bolsillos de los argentinos sufran menos. De motosierra van a escuchar hablar mucho”, agregó sobre el fuerte ajuste fiscal.

E insistió: “La motosierra es parte de la filosofía de este Gobierno. Es que cada vez el peso del Estado sea menor y que los bolsillos de los argentinos sufran menos por la presencia del Estado. Vamos a hablar de motosierra hoy, dentro de cuatro años, y si Dios así lo quiere y los argentinos lo consideran, será motosierra por 8 años”.

Adorni afirmó hoy además que el plan económico es “sostenible en el tiempo” y reiteró que los integrantes del Gobierno no son improvisados. “Nosotros no tomamos decisiones que no sean sostenibles en el tiempo. No somos improvisados y todo lo que hacemos lo hacemos a sabiendas de que lo que hacemos es sostenible en el tiempo. En el caso del superávit no solo es sostenible, sino que es el inicio de lo que estamos haciendo”, sostuvo.

Al ser consultado sobre el impacto de la marcha universitaria en el Ministerio de Capital Humano (que absorbe Educación, Trabajo, Salud y Niñez y Familia), Adorni dijo que el Presidente respalda la gestión de Pettovello: “Milei destaca permanentemente su trabajo, no sé por qué habría que responsabilizar a la ministra”.

Asimismo, se refirió a los cruces entre las universidades y el Gobierno. “El tema de presupuesto y de transferencias ya estaba acordado. No hay nada que achacarle a nadie, menos a la ministra, que hace un trabajo maravilloso”, añadió.

Fuente: Diarios Bonaerenses.