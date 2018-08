Iturregui recibirá el regreso del fútbol de Campaña

Se acabó la espera y vuelve el Fútbol de Campaña.



El pasado lunes se reunieron los dirigentes de los clubes del fútbol chacarero y resolvieron el formato de disputa del próximo torneo que comenzará el 2 de septiembre en Iturregui.



El regreso del fútbol contará con la participación de 6 equipos y se jugarán tres partidos por fecha en una misma cancha.



Crotto, Muñoz, Santa Luisa, Iturregui, 16 de Julio y Espigas serán los participantes del regreso de una emblemática actividad regulada por la Liga de Fútbol.

El formato de disputa le otorgará al ganador de la fase regular ventaja deportiva en la fase final del torneo que se jugará como Play-Off en la cancha de Santa Luisa el venidero 4 de noviembre.



Los ganadores de estos cruces jugarán el 11 o 18 de noviembre un triangular definitorio, donde allí se conocerá el nuevo campeón del fútbol de la campaña. La definición se jugará en la cancha del que termine más alto en la fase regular.



El fixture sorteado arrojó los siguientes cruces en estas canchas:



2 de septiembre en Iturregui

11.45hs: Espigas vs. 16 de julio

14hs: Crotto vs. Muñoz

16hs: Iturregui vs. Santa Luisa



16 de septiembre en Muñoz

11.45hs: Crotto vs. 16 de Julio

14hs: Espigas vs. Iturregui

16hs: Muñoz vs. Santa Luisa



30 de septiembre en Crotto

11.45hs: Muñoz vs. Iturregui

14hs: Santa Lusia vs. 16 de Julio

16hs: Espigas vs. Crotto



7 de octubre en 16 de Julio

11.45hs: Santa Luisa vs. Iturregui

14hs: Espigas vs. Muñoz

16hs: 16 de Julio vs. Iturregui



21 de octubre en Espigas

11.45hs: Muñoz vs. 16 de julio

14hs: Iturregui vs. Crotto

16hs: Espigas vs. Santa Luisa

