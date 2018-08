Así lo expresó el titular de la comisión directiva del Parque Industrial de Olavarría, Carlos Laraignee. Consideró que la “La emergencia Pyme está” aunque señaló que la situación es muy heterogénea: “Hay un poco de todo, empresas que les va bien como también algunas que se les ha venido abajo todo”. Sobre el proyecto del Ejecutivo de reducción impositiva advirtió: “el problema como el de la tasa de Seguridad e Higiene lo tenemos todos, no solo el pequeño monotributista”.

El titular de la Asociación de Propietarios del Parque Industrial Olavarría (PIO), Carlos Laraignée, analizó la realidad del sector, a horas del debate en el Concejo Deliberante en el que el Ejecutivo impulsará una reducción impositiva - para monotributistas, comerciantes y pequeñas industrias- y en el que, parte de la oposición, insistirá con declarar la emergencia Pyme.

Consultado por Infoeme sobre el panorama económico de las empresas que funcionan en el PIO consideró: “Hay un poco de todo, hay empresas que les va bien como también algunas que se les ha venido abajo todo. Estamos viviendo una situación difícil” dijo.

“Es alarmante y no alarmante. El tema es que estamos con posibilidades de soluciones pero tienen que ser inmediatas. Si seguimos como estamos vamos a seguir complicados” agregó.

En este sentido, Laraignee se refirió a la heterogeneidad de industrias que conviven en el PIO “Hay bastante variedad, y distintos tipos de problemas. Necesitamos estabilidad y todo lo que pueda llegarle al parque nosotros se lo estamos transmitiendo a las empresas, ya sea líneas de crédito y demás, pero si empeora la situación se hace difícil pagarlas”

La emergencia Pyme está, las empresas están viviendo momentos difíciles. Se puede revertir, pero hay que hacer medidas que reviertan eso

Sobre la reducción impositiva del 50% en la Tasa de seguridad e Higiene - para monotributistas y empresas que durante su facturación de 2017 no hayan superado los $10 millones- señaló: “el problema como el de la tasa de Seguridad e Higiene lo tenemos todos, no solo el pequeño monotributista”.

Carlos Laraignée prefirió contextualizar la problemática local en torno a la situación general de la economía nacional: “creo que hay que tomar medidas generales en cuanto a la economía, ya que muchas empresas tenemos los problemas que trabajamos con materiales que son dolarizados, y la corrida del dólar afecta al momento de armar un presupuesto”.

“Hay rubros más complicados que otros, pero cada uno sabe la emergencia que está pasando internamente. Es algo que habría que hacer un sondeo general desde el Gobierno, ya que hay sectores que están más complicados que otros, pero todos tenemos problemas” agregó.

En esta dirección consideró como positiva la posibilidad de crear una Mesa de discusión para el sector: “Si no nos sentamos y consensuamos no nos vamos a poner de acuerdo y no vamos a sacar adelante todas las complicaciones que tenemos” concluyó.