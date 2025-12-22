Anunciaron cambios en diversas áreas del Ejecutivo Municipal

El Municipio anunció en las últimas horas diferentes cambios que se produjeron en algunas áreas del Gabinete.

Se trata de tres Direcciones y una Coordinación, que contarán con cuatro nuevos titulares: Romina Podetti en la Dirección de Habilitaciones, Yesica Barros en la Dirección de Licencias de Conducir, Fernando Otaviano en la Dirección de Gestión Deportiva y Enzo Jarrie en la Coordinación de desarrollo deportivo.

Desde el Ejecutivo se aclaró que estos cambios se deben a "la necesidad de un reordenamiento interno”.

En ese sentido, informaron que en todos los casos "se trata de personas que ya estaban cumpliendo tareas en el Municipio, no ingresa nuevo personal”.