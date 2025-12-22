Cristina Kirchner permanece bajo observación médica tras la cirugía de apendicitis

La expresidenta Cristina Kirchner permanece internada en el sanatorio Otamendi, donde evoluciona sin complicaciones tras la cirugía de apendicitis a la que fue sometida de urgencia. El último parte médico de la clínica, indicó que la exmandataria continúa su recuperación “sin fiebre ni complicaciones hasta el momento”.

El informe médico precisó que el equipo de salud que atiende a Kirchner, mantiene el criterio de internación hasta completar el tratamiento correspondiente. De este modo, los profesionales descartaron por ahora un alta médica inmediata y confirmaron que la paciente continuará bajo observación clínica.

En tanto, el segundo parte médico del sanatorio llevó la firma de la directora médica, Marisa Lanfrandoni, y señaló que “la Dra. Cristina Fernández de Kirchner continúa su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada”, luego de la intervención realizada durante la tarde del último sábado.

En esa misma línea, el informe también detalló que la actual titular nacional del Partido Justicialista (PJ) permanece con tratamiento antibiótico y con drenaje peritoneal. No obstante, el equipo médico remarcó que la paciente no presentó fiebre ni complicaciones desde la intervención quirúrgica.

Vale precisar que la salud de Cristina Kirchner se convirtió en noticia durante este fin de semana, luego de que presentara un cuadro de dolor abdominal intenso compatible con una apendicitis. Ante ese escenario, los médicos que la recibieron en el sanatorio Otamendi, resolvieron una intervención de urgencia que se efectuó esa misma tarde.

El procedimiento se concretó luego de que un equipo médico evaluara a la exmandataria en su domicilio, donde cumple con su prisión domiciliaria por la condena en la causa Vialidad. Tras una primera observación, los profesionales determinaron el traslado a un centro de salud para realizar estudios más exhaustivos, con la autorización judicial correspondiente.

Una vez en el sanatorio especializado, los especialistas confirmaron el diagnóstico de síndrome apendicular agudo con peritonitis localizada y resolvieron avanzar con una cirugía laparoscópica, considerada un procedimiento menos invasivo para Kirchner, que cumplirá 73 años en febrero.

Por último, el primer parte médico difundido por la institución precisó que la cirugía se desarrolló sin complicaciones. El documento consignó que la líder justicialista, se encuentra “hemodinámicamente estable” y cursa el postoperatorio inmediato con buena evolución, bajo seguimiento clínico permanente.