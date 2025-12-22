on una importante concurrencia se realizó una reunión de trabajo y balance con personal de enfermería de APS

Con una nutrida convocatoria, días atrás en la sede la Casa del Bicentenario se llevó a cabo un encuentro de trabajo que convocó a todo el personal de enfermería de Atención Primaria de la Salud, con la finalidad de realizar una evaluación y balance de las diferentes propuestas desarrolladas a lo largo del 2025 y proyectar las diferentes actividades para el próximo año.

Durante el encuentro se realizó una proyección de líneas de acción para el 2026 que están focalizadas en vacunación, Programa de Salud Escolar (PSE) y Análisis de Situación Integral de Salud (ASIS).

También se analizaron estadísticamente la cantidad de atención realizadas y prestaciones de enfermería efectuadas durante el año, en comparación con el 2024.

En este punto se habló de la importancia de optimizar la carga de información a través de los nuevos sistemas operativos para contar con información estadística fuerte y veraz de la actividad de enfermería para tener un mayor control de las prácticas de enfermería, que redundará en un mejor funcionamiento de los Centros de Atención Primaria de la Salud.

Uno de los aspectos abordados estuvo orientado a la prevención, que involucra las actividades en el Paseo de la Salud, durante el corriente año tuvo una especial relevancia con un aumento de los talleres planificados y realizados. También se destacó el rol fundamental de los promotores de la salud en las diferentes acciones de concientización.

Además se habló de la importancia de incorporar las actualizaciones de vacunación teniendo en cuenta la situación epidemiológica actual. En este sentido, se resaltó que se trabaja de manera articulada con el programa de salud educativa para aumentar los porcentajes de vacunación en la ciudad de Olavarría.

Asimismo se adelantó que en los meses de octubre y noviembre se planifica continuar trabajando con el Análisis de Situación Integral de Salud (ASIS), que se llevó a cabo con todo el personal de enfermería de APS.

Desde la Coordinación de Enfermería de APS resaltaron la convocatoria, la participación y el espacio de intercambio generado, y puntualizó en la importancia de la enfermería con perfil comunitario, con calidez, empatía y buen trato hacia la comunidad.

En el marco de la reunión también se desarrolló una evaluación al personal de enfermería, desde distintos aspectos que involucran desempeño individual, competencias, actitudes, comportamiento, idoneidad, trabajo en equipo, entre otras.

“Esos son los puntos más destacados de la enfermería comunitaria, de los que nosotros pretendemos y qué es lo que queremos para el año entrante, que la comunidad sepa las actividades preventivas de Atención Primaria de la Salud, y que contamos con personal de enfermería altamente capacitado para afrontar todas las necesidades y prestaciones”, indicó la Lic. Sabrina Fuenzalida, coordinadora de Enfermería de APS.