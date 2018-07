Debate por el Aborto Legal: La “marea feminista” en Olavarría

Los “martes verdes” se desarrollan con continuidad desde la media sanción del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo el 14 de junio. Distintos encuentros se realizan en Olavarría y en otras ciudades del país con el fin de apoyar la campaña para su aprobación en la Cámara de Senadores.

Jóvenes pintando pañuelos verdes, una ronda de mujeres preparadas para el debate, purpurina sobre las caras y el mate que circula de mano en mano. Esa es la fotografía del salón del sindicato de AOMA, que este martes se vistió de verde.

Eugenia del Campo y Estefanía Precci, integrantes de Socorristas Olavarría hablaron con Infoeme y contaron cómo es el trabajo que vienen realizando desde la agrupación.

En la actividad de este martes prepararon pañuelos verdes para colgar de los puentes de la ciudad. La intención es “que se haga visible que las mujeres en Olavarría queremos el aborto legal”, cuenta Eugenia del Campo.

Además, el encuentro sirvió para organizar detalles del viaje que planean para el 8 de agosto. Saldrán ese mismo día en horas del mediodía y volverán después de la votación. Para lograr el viaje se encuentran realizando distintas actividades con la intención de “bajar el costo” que al día de hoy es de 450 pesos.

Eugenia afirma que no quieren que ninguna mujer se quede afuera de un momento histórico. “La presión en las calles también hace que la visibilización de las mareas verdes tuerza un poco algunas decisiones no tan bien tomadas”.

Acompañar a las mujeres desde la sororidad

Estefanía Precci es integrante de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. “Cuando vine a Olavarría entendí que en este lugar, en salud pública, era muy difícil que las mujeres accedan a abortos legales, entonces entre a Socorristas con la idea de acompañar a las mujeres desde otro lugar mucho mas sororo”, explica.

Las integrantes de Socorristas afirman que las mujeres en nuestra ciudad desconocen que hay maneras seguras de interrumpir un embarazo y que hay mujeres dispuestas a acompañar sus decisiones.

Según una estadística realizada por la organización “durante 2017 acompañamos a más de 40 mujeres. Y en lo que va de 2018, llegamos a casi 100”, cuenta Estefanía.

Los llamados llegan todos los días. No sólo de mujeres de nuestra ciudad, sino también de la zona. Las socorristas son contactadas permanentemente desde distintas ciudades como Azul, Bahía Blanca, Tapalqué y Benito Juárez.

Eugenia indica que es fundamental generar empatía con las mujeres. “La palabra que usamos permanentemente es la sororidad, esta cuestión de ser solidarias en tiempos adversos”.

Respecto a la gran participación de mujeres jóvenes en la lucha feminista, coinciden en que hay una plena consciencia en el pensamiento que sostienen. Aunque advierte Eugenia que muchas veces “dejar todo en mano de las chicas, es una posición cómoda la de nosotras las adultas”.

La presencia de tantas mujeres jóvenes en las marchas y en las actividades que llevan adelante no las sorprende. “Es alentadora, es esperanzadora, me entristece un poco que las mujeres adultas no se hagan presentes, porque es por sus hijas también. Es por ellas, por sus madres, por sus abuelas, por todas la mujeres que alguna vez tuvieron que interrumpir un embarazo y se encontraron ante esa desesperación”, dice Eugenia.

Estefanía cuenta que es fundamental para Socorristas que las chicas se sientan escuchadas. Eso hace que hoy participen y sostengan los “martes verdes” durante tanto tiempo. “Tiene que ver con encontrar un espacio donde se sienten escuchadas, donde sus ideas son tomadas”.

Por último, Eugenia cuenta que “es muy lindo cuando las chicas vienen con sus mamás. Llegan orgullosísimas, y nos dicen “mira traje a mi mamá” eso es maravilloso”.