Cartelera semanal de Flix Cinema

Se renovó la cartelera semanal en Flix Cinema y como es habitual, desde Infoeme te acercamos las propuestas que estarán vigentes desde este jueves 12 al miércoles 18 de corriente.

HOTEL TRANSYLVANIA 3 (3D) (EEUU / Infantil / ATP)

JUEVES Y VIERNES: 17:15HS / 19:00HS / 20:45HS

SÁBADO A MIÉRCOLES: 15:30HS / 17:15HS / 19:00HS / 20:45HS

La familia de monstruos favorita se embarca en un crucero de lujo para que Drac pueda gozar unas vacaciones de verano y dar vacaciones a todos los demás en el hotel. Es una navegación tranquila para la banda de Drac mientras los monstruos disfrutan todas las diversiones que les ofrece el crucero, desde volleyball de monstruos hasta excursiones exóticas, además de broncearse bajo la luna. Pero estas vacaciones de sueño se convierten en una pesadilla cuando Mavis nota que Drac se enamoró de la misteriosa capitana del barco, Ericka, la cual esconde un peligroso secreto que podría destruir a todos los monstruos.

RASCACIELOS (3D) (EEUU / Acción / +13)

TODOS LOS DÍAS: 19:15HS (Dob) / 22:30HS (Dob)

Will solía ser el líder de un equipo de rescate de rehenes para el FBI y es un veterano de los Marines. Hoy en día trabaja como asesor de seguridad especializado en rascacielos. En una misión en China, Will se encontrará con que el edificio más alto y seguro del mundo de repente se incendia. Mientras encuentra a los responsables del incendio, tendrá que intentar salvar a su familia atrapada dentro del rascacielos.

LOS INCREÍBLES 2 (3D) (EEUU / Infantil / ATP)

SÁBADO A MIÉRCOLES: 15:30HS

Esta vez Helen está en el centro de la acción y deja a Bob en casa con Violet y Dash, afrontando la heroica rutina diaria de una vida “normal”. Es una dura transición para todos, agravada por el hecho de que la familia todavía no sabe de los emergentes superpoderes del bebé Jack-Jack. Cuando un nuevo villano planea algo brillante y peligroso, la familia y Frozono deberán hallar una forma de trabajar juntos otra vez, lo cual es más fácil de decir que de hacer, incluso cuando todos son Increíbles.

RE LOCA (ARG / Comedia / +16)

TODOS LOS DÍAS: 21:00HS

Taxistas, vecinos molestos, jefes dictatoriales, familiares egoístas, suegras, ex parejas, maridos vagos… Toda esa gente que día a día te enloquece. ¿Y si pudieras mandarlos al carajo? Un suceso inexplicable va a lograr que Pilar finalmente pueda hacer eso que todos soñamos pero no nos animamos a llevar adelante. Claro que liberarse de todas esas cosas que nos molestan no va a ser tan sencillo.

BAÑEROS 5 (ARG / Comedia / ATP)

TODOS LOS DÍAS: 17:30HS

31 años después de la primera Bañeros, llega la quinta entrega de la saga en la cual el balneario está por ser vendido a nuevos dueños, salvo que los bañeros encuentren la manera de juntar la plata para pagar lo que deben y evitar perder su lugar de trabajo.

12 HORAS PARA SOBREVIVIR: EL INICIO (EEUU / Terror / +16)

TODOS LOS DÍAS: 23:45HS (Sub)

Precuela que se enfoca en los eventos que llevaron a que se realizara la primera Purga en los Estados Unidos. La purga es un eventu anual en el que durante 12 horas, todos los delitos son legales y todos los servicios (policía, bomberos y hospitales) se encuentran cerrados. El evento fue creado con la supuesta intención de brindarle a los ciudadanos una oportunidad de catarsis.