Festival de los Oscars en Flix Cinema

Al igual que todas las semanas, Infoeme te trae la cartelera semanal de Flix Cinema. La cartelera estará disponible hasta el próximo miércoles 26.

En esta ocasión, se hará un Festival de los Oscars, con horarios rotativos de las películas más ganadoras de la ceremonia.

SONIC (EEUU / Aventuras / ATP)

TODOS LOS DIAS: 18:30HS (3D Dob)



Regresan los detectives Lowrey y Burnett. Ahora Lowery (Will Smith) esta pasando por una crisis de mediana edad mientras Burnett (Martin Lawrence) que es ahora un inspector de la policía, está pensando en retirarse.





BAD BOYS PARA SIEMPRE (EEUU / Accion / +13)

TODOS LOS DIAS: 20:15HS (Dob) / 22:30HS (Dob)



Cuando un inesperado evento pone al mundo en peligro, Lance Sterling, el mejor superespía del planeta, debe armar equipo con Walter, un inventor y juntos deberán salvar el día.





PARASITE (EEUU / Drama / +13)



JUEVES 20: 23:00HS (Sub)

VIERNES 21: 20:45HS (Sub)

SABADO 22: 23:00HS (Sub)

DOMINGO 23: 18:00HS (Sub)

LUNES 24: 23:00HS (Sub)

MARTES 25: 20:45HS (Sub)

MIERCOLES 26: 18:45HS (Sub)



Ki-Taek y su familia estan sin trabajo y viviendo en una precaria casa en Seúl, robando wifi de los vecinos. Su vida esta por cambiar cuando uno de sus hijos se convierte en el tutor de inglés de los Park, una familia adinerada.

Utilizando su ingenio, el joven conseguirá ganarse la confianza de la señora de la casa, y así irá introduciendo, poco a poco, al resto de sus familiares en distintos trabajos del servicio doméstico. Será el comienzo de un engranaje incontrolable, del cual nadie saldrá realmente ileso.





JUDY (EEUU / Drama / +13)



JUEVES 20: 20:45HS (Sub)

VIERNES 21: 23:00HS (Sub)

SABADO 22: 18:00HS (Sub)

DOMINGO 23: 20:45HS (Sub)

LUNES 24: 18:00HS (Sub)

MARTES 25: 18:00HS (Sub)

MIERCOLES 26: 20:45HS (Sub)



Biografia sobre la actriz y cantante Judy Garland. Durante el invierno de 1968, 30 años después del estreno de El mago de Oz, la artista llega a Londres para dar una serie de conciertos. Las entradas se agotan en cuestión de días a pesar de haber visto su voz y su fuerza disminuir. Mientras Judy se prepara para subir al escenario vuelven a ella los fantasmas que la atormentaron durante su juventud en Hollywood. A sus 47 años, se enfrenta en este viaje a las inseguridades que la acompañaron desde su debut, pero esta vez vislumbra una meta firme: regresar a casa con su familia para encontrar el equilibrio.

JOKER (EEUU / Drama / +16)



JUEVES 20: 18:00HS (Sub)

VIERNES 21: 18:00HS (Sub)

SABADO 22: 20:45HS (Sub)

DOMINGO 23: 23:00HS (Sub)

LUNES 24: 20:45HS (Sub)

MARTES 25: 23:00HS (Sub)

MIERCOLES 26: 23:00HS (Sub)



Cuenta el origen de uno de los grandes villanos de Batman: El guasón. Intepretado por Joaquin Phoenix y dirigida por Todd Phillips (¿Qué pasó ayer?) la película sigue la historia de Arthur Fleck, un hombre maltratado y abandonado por la sociedad que lo rodea. Cada golpe, cada caída, cada humillación lo llevarán a convertirse en el villano que todos conocemos.