El descuento del Banco Provincia en Supermercados ya tiene fecha

La semana pasada se anunció la vuelta del descuento con Banco Provincia en los Supermercado y este martes se informó que a partir del 18 de julio regresará el 50% de reintegro para las compras en supermercados a los clientes del Bapro.

El reintegro tendrá un tope de $1.500 mensuales y podrá ser usado el tercer y cuarto miércoles de cada mes. Será válido para el pago con tarjetas Visa Débito, Visa Crédito y Mastercard Crédito de la banca provincial.

Entre los productos con descuento se incluye alimentos en general, frutas y verduras, cortes seleccionados de carne vacuna (tapa de asado, paleta y roast beef) y todos los cortes de cerdo.

En el caso de los clientes que paguen con débito, el reintegro será acreditado en la cuenta del cliente 10 días hábiles luego de que se efectuará la compra. Mientras tanto, los que paguen con tarjeta de crédito verán el monto reintegrado dentro de los próximos dos resúmenes.

Se aclaró que el beneficio se aplicará por cliente y no por tarjeta. Es decir, una única persona no podrá usar una tarjeta de débito y crédito para adherirse dos veces al beneficio. El uso de ambas tarjetas será sumado para considerar si uno llegó al tope de beneficio o no.

El 50% de reintegro se dividirá de forma tal que el Bapro asuma el mayor desembolso, con un 20% a cargo de cada supermercado y el 30% restante a cargo del Banco.

Aquellos que no sean clientes del Banco Provincia también podrán acceder a la promoción solicitando abrir una caja de ahorro sin costo para obtener una tarjeta Visa de débito.