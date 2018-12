La presidenta del Consejo Escolar, Maite Salerno, manifestó que le queda “un sabor amargo” por lo ocurrido este viernes durante la reunión por la situación del edificio en la Escuela Primaria Nº 2 de Sierra Chica. “Estuvieron doce años en una gestión y no pudieron resolverlo” cuestionó al tiempo que aseguró: “Estamos dando la respuesta que la obra se hace”, sostuvo.

Tras la tensa reunión realizada este viernes por la situación del edificio de la Escuela Primaria Nº 2 de Sierra Chica, la presidenta del Consejo Escolar, Maite Salerno habló con Infoeme y analizó lo sucedido.

Consideró que la respuesta llevada “fue buena porque la obra está aprobada y licitada. No tenemos la fecha de comienzo por un tema administrativo porque al haber una licitación hay que presentar papeles y eso demora un tiempo. No es una licitación local, no es una obra del Consejo Escolar ni del fondo educativo entonces al ser de provincia se maneja en La Plata”.

“En ningún momento se está diciendo que la obra está suspendida, ni está trabada ni demorada. Al contrario. Estamos dentro de los plazos que se esperan una obra”, subrayó.

Luego se refirió a la participación en la reunión de representantes gremiales y de los concejales de Unidad Ciudadana, Federico Aguilera y Alicia Almada – titular de la comisión de Educación del HCD-: “Me queda un sabor amargo al ver a dos concejales que durante diez años estuvieron en una gestión y no pudieron dar una respuesta y parece que les molesta que esta gestión las dé”, advirtió.

“Estamos dando la respuesta que la obra se hace. Una concejal nos dijo que le parece triste el estado de una escuela; estuvieron doce años en una gestión y no pudieron resolverlo”, señaló.

Era una reunión con padres y aparecieron los concejales y los gremios, se politizó.

En este sentido, Salerno afirmó que “Ni el Intendente ni yo en ningún momento fuimos a decir que la obra no se hacía. El Intendente la anunció y yo fui a confirmar que la obra se va a hacer."

Por último se refirió a la transición ante la realización de la obra y el pedido de un nuevo espacio: “No lo defino solamente yo. Tratamos de buscar el espacio que esté dentro del radio del establecimiento para no ocasionarles trastornos a los padres y de mover a toda una escuela mientras dure la obra. Y para que pudiera moverse tuvo que venir un técnico regional de DPI que es el que firmó el acta que ese lugar estaba habilitado para que funcione, no lo determino yo a la habitabilidad del espacio. Vamos a hacer las averiguaciones a ver si tenemos un dato más preciso sobre la obra y empezar a buscar alternativas para encontrar otro espacio” concluyó.