“Fue un año con muchas lesiones pero estoy totalmente recuperado”

Racing derrotó a Parque Sur por 92 a 89 en un encuentro que tuvo muchas polémicas, incluida la descalificación por conducta violenta del olavarriense Nicolás Giménez que una vez finalizado el encuentro dialogó con Infoeme de la temporada 18/19 y de lo que espera antes del receso por las Fiestas.



Pocos minutos ha sumado Giménez en esta temporada ya que se perdió el inicio por lesión, volvió y debió ser asistido por un golpe que lo volvió a alejar de las canchas y en la noche del miércoles sufrió la descalificación, lo que le demandará una sanción disciplinaria que lo volverá a alejar del rectángulo de juego.



“La descalificación es una jugada rápida y no quiero lastimar a De Pietro, pero la realidad es que él allá –en Concepción del Uruguay donde es local Parque Sur- me pega, me tienen que dar 6 puntos y yo me pierdo algunos partidos, ya no puede hacerse nada” comenzó diciendo un afiebrado Giménez que luego dijo: “Traté de olvidarme de mi malestar pero me sentí muy mal, le había dicho a mi entrenador que podía darle algunos minutos de calidad”.



El jugador que transita su segunda temporada en Parque Sur también sostuvo que "el triple que nos anulan está mal anulado porque está muy lejos de pisar la línea, pero no perdimos por eso, nos faltó dar un pasito más”.



“Fue un año con muchas lesiones, que sabemos que pueden pasar pero por suerte ya estoy totalmente recuperado, me siento mejor del codo, también de lo de la boca y los puntos, pero ya como todo el equipo vamos respondiendo” dijo el basquetbolista surgido en Racing.



“Nico” recordó sus buenas actuaciones contra Estudiantes con las camisetas de distintos clubes pero en esta temporada en el Maxigimnasio apenas sumó un par de minutos “porque era mi vuelta después de la lesión y René –Richard- quería que me moviera antes del clásico contra Tomás de Rocamora pero bueno tuve una rápida revancha la pasada semana donde me salió un gran partido”.



“Esperamos volver de la gira con una victoria y después cerrar el año –otros tres partidos-de la mejor manera para disfrutar del descanso y volver con todo al cierre de la temporada” sentenció el oriundo de Olavarría que es una de las figuras en Parque Sur en La Liga Argentina.

Foto: Facebook