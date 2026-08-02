Atletismo: olavarrienses se lucieron en la Copa Nacional Sub18

Representantes de CB Running y El Fortín completaron destacadas actuaciones en la pista Justo Ernesto Román de Mar del Plata en una competencia nacional.

En el primer día de competencias se lucieron Nicolás Peze Paz que fue campeón en la distancia de 1500 metros con un tiempo de 4:15 y David Clar que, en los 110 metros con vallas, logró la medalla de bronce con un registro de 15.52.

Además, entre las Damas, Pía Siris se presentó en Salto en Largo y con una marca de 3.91 metros mejoró su marca personal. También se presentó en los 100 metros donde logró 14.88 en su serie.

Dentro de la misma prueba, se presentó Luisana Landoni con un tiempo de 13.55. Landoni también participó de los 400 metros que completó en 1:07.09.

Catalina Bettiga en los 100 con vallas logró la 15° posición en la Final con 18.83 y en los 400 metros fue 6° con 1:15.6 y Úrsula Bellinzoni fue 4° en la Final de los 400 metros con 1:03.26.

Malena Tello logró el 5° puesto en la Final de los 1500 metros con un tiempo de 5:29.18.

Por el lado de los Caballeros, Valentín Recalde Cocha completó los 400 metros con 1:03.03 y en los 100 metros, Benicio Palacio, registró 12.30.

Ya en la jornada del domingo, David Clar volvió a subirse al podio y fue con medalla de oro en los 400 metros con vallas con un registro de 57.12, medalla de plata logró Bruno Pezet Paz en los 2000 metros con obstáculos con 6:35.22 y medalla de bronce hubo para Úrsula Bellinzoni Gaite en los 800 metros con 2:26.45 que fue, además su mejor marca personal y para Nicolás Pezet Paz en los 800 metros con 1:59.40.

En los 200 metros Caballeros, Benicio Palacio Leal mejoró su mejor registro con 25.43 y en los 800 metros también mejoró su marca Valentín Recalde Cocha con 2:26.06.

Por el lado de las mujeres, Catalina Bettiga y Luisana Landoni compitieron en los 400 metros con vallas y Landoni logró su mejor marca personal con 1:12.84 que le valió la 4° colocación.

En los 200 metros, Luisina Landoni terminó la prueba con 27.81 y en los 800 metros, Malena Tello mejoró su tiempo y logró 2:33.12 para ser 4°.