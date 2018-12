Reclamo obra en Escuela 2: “parece una tomada de pelo”

Tres madres de estudiantes de la Escuela N° 2 de Sierra Chica, que participaron del reclamo por el inicio de obra de refacción del establecimiento educativo, dialogaron con Infoeme y dieron detalles sobre la problemática, desde sus inicios.

“A fines de mayo hubo una tormenta muy grande que ocasionó daños en los techos del edificio, inclusive tuvieron que acercarse madres y padres a ayudar porque se llovía toda la escuela”, comenzó manifestando Mónica.

Ante esto “hicimos el reclamo y supuestamente después de las vacaciones de invierno comenzarían las obras”.

Al no obtener "respuesta alguna, nos dirigimos al Consejo Escolar para manifestar la problemática y ahí nos dijeron que estaba el Proyecto firmado y tenían el okey desde Provincia”, agregó Gabriela.

"Vino el Intendente Municipal Ezequiel Galli con funcionarios de la Municipalidad a ver el edificio y supuestamente, con fondos Municipales y Provinciales, encararían la obra, que por cierto, es muy importante, prácticamente hacerla nueva", explicó.

“Los chicos en octubre se trasladaron –junto a alumnos de Loma Negra y Olavarría que estaban en la misma situación- al club. En ambas localidades dieron inicio de obras, acá nada, ni cortaron los pastos. Está a la vista, parece una tomada de pelo”.

Definieron a la situación como “crítica”, ahora los alumnos “están tomando clases en el salón del club, todos juntos. El lugar ese no está acondicionado para dar clases”. “Cuando salen al recreo se descomponen porque el paredón es de adoquín y con el calor es imposible estar”, añadió Micaela, otra mamá.

“Nos dijeron que en dos meses se solucionaría esto y no pasa nada. Esto viene de hace mucho, no es novedad. Las madres teníamos que traer hasta los manteles para el comedor. Lo mismo con la limpieza, no porque no haya auxiliares de limpieza, sino que no había la cantidad de elementos necesarios”, exclamó tiempo después.