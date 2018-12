El Intendente vetó la asignación de recursos al Programa Municipal de Salud Sexual y Reproductiva

Durante la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante se aprobó por mayoría (con el voto negativo de Cambiemos), la ordenanza que determinaba la creación de una partida y un porcentaje del presupuesto de gastos de la Secretaría de Salud.

El artículo 4 de esa ordenanza indica que “Créase dentro de la Secretaría de Salud la Partida Presupuestaria “Programa Municipal de Salud Sexual y Reproductiva”, la misma no podrá ser inferior al 0.3% del Presupuesto Anual de Gastos de dicha Secretaría, jurisdicción 1110126”.

En ese momento, desde algunos sectores como la organización Che Sida se señaló como una preocupación “que el Intendente no vete la asignación de recursos al Programa Municipal de Salud Sexual y Reproductiva, porque si no vamos a tener una ordenanza con una letra muy buena pero que en la práctica no va a dar resultado”, expresó Carlos Rodríguez.

Infoeme habló con distintos concejales respecto a este tema y prefirieron conocer los fundamentos antes de expresar su opinión al respecto. Sin embargo, no mostraron sorpresa ante este accionar.

La ordenanza había sido presentada por el Che Sida y el Programa Permanente de Estudios de la Mujer (PPEM). La comisión de salud del Concejo Deliberante del período 2016-2017 trabajó sobre la letra del proyecto. Durante este año se continuó ese trabajo, incluso el original tuvo varias reformas.

Una de esas modificaciones fue aportada por el bloque eseverrista que indicaron que el porcentaje presupuestario sea sobre la partida asignada a salud y no sobre el presupuesto general. Este 0,3% representaría una suma cercana a los 2.500.000 pesos anuales.