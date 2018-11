Alberto "Uri" Leczycki, periodista y fundador del sitio especializado de padel “Padelnetwork.com” compartió una sentida crónica en memoria del joven deportista olavarriense Gonzalo Salías tras conocer la triste noticia de su fallecimiento en un accidente automovilístico.

“Me avisan y tardo en caer. ¿Te enteraste? Y cuando el mensaje empieza así, la piel de gallina no se hace esperar. Pero nunca te esperás la violencia de la noticia que no querés esperar. Nunca. El pádel vuelve a estar de duelo y otra vez por un jugador de enorme talento y corazón y futuro infinito. Se fue Gonzalo Salías. Lo escribo y no lo creo. Debe haber un error.

Las fuentes avisan porque no queda otra que avisar, y están todas destrozadas. Estamos todos destrozados. El "mudo" era ese jugador al que admiramos todos. Ese que daba gusto ver en cancha y afuera también. Esta mañana se había dado el gran gusto de jugar la final de previa internacional con su compañero y amigo Federico Chiostri, y la derrota contra Gaby Reca y Momo González Luque 6/2 6/1 fue su último partido de pádel. Compartimos gran parte de ese partido con su padre, el Vasco Salías, que se comía las uñas, los dedos y los brazos viendo a su hijo en el mejor nivel de pádel del mundo.

Pero el regreso a Olavarría fue fatal y otra vez un accidente vial se lleva la vida de uno de esos pibes que queríamos todos. Viajaba con el Vasco y su hermanita de nueve años, y ambos quedaron internados aunque fuera de peligro. Gonza tenía solamente veintitrés años. No hay derecho. No señor. Dejame que suelte las lágrimas que no me dejan ver lo que escribo y sigo, si puedo.

El año pasado hablamos con el Vasco de auspiciar a Gonza con alguna de nuestras marcas. No se dio por razones comerciales pero habría sido un enorme placer por el tipo de jugador que era. Por el tipo de persona que era. ¿Que era? ¿Qué estoy diciendo? Por más que lo digas, te lo repitas y lo escribas, estas cosas no se pueden creer. Se llama estado de shock y en nombre de los casi veinte años que llevo difundiendo pádel te pido que esta vez me permitas escribir en estado de shock. ¿Sabés por qué? Porque no me queda otra. Dejame llorar al Mudo como lo están llorando sus amigos, sus compañeros del centro de entrenamiento de Seba Mocoroa, toda Olavarría. Momo y Gaby cuando se enteren de que fueron sus últimos rivales. Todo el WPT. Toda AJPP y sus dirigentes que tampoco salen de su asombro. Toda Olavarría. Todos nosotros.

No es la primera vez que el pádel pierde a un ser extraordinario. Algunos se fueron por enfermedad, otros por accidentes, y siempre es igual de duro pero sabés qué? Es más duro cuando la carrera está recién empezando, cuando apenas pasaste los veinte años y te vas después de jugar un World Pádel Tour en Buenos Aires.

El Vasco Salías publicó este mensaje de Gonzalo en redes sociales el 29 de octubre, hace muy pocos días: "¡Hola amigos! Luego de tres meses intensos de competencia en España junto a mi compa Fede Chiostri, retornamos a la ciudad de Olavarría para visitar a la familia y amigos. Fue una experiencia por demás positiva, llena de experiencias enriquecedoras en los distintos sitios que visitamos; y encuentros dentro del Circuito Internacional WPT que nos llevamos para continuar mejorando día a día y tener un retorno por demás satisfactorio el próximo año. Simplemente quiero decirles gracias. Pero por sobre todo, gracias a mi familia, que siempre estuvo presente a pesar de la distancia. Gracias a Urich Padel por ayudarme en todo lo necesario para que de lo mejor de mi dentro y fuera de la cancha. Gracias a todos los que colaboraron para poder hacer posible mi viaje y gracias a todos los que me acompañaron durante todo este tiempo, dando mis primeros pasos en el Circuito y alentando para dar lo mejor de nosotros en cada partido. ¡Feliz de representar a Olavarría en el viejo Continente y feliz de poder competir en el WPT!".

El que hablaba era un pibe feliz. Llegaba de su primera gira europea junto a Fede Chiostri y el mundo les abría sus puertas a nuevas experiencias en la carrera que eligieron y en la actividad que tan bien supieron interpretar. A Fede hay que abrazarlo y contenerlo porque hoy se le fue un hermano de la vida. Tenemos que estar todos ahí.

Yo no quiero publicar esta nota. Yo quiero que mi esposa me despierte con el café y me diga que estoy soñando. Pero me parece que esta vez no va a poder ser. Nos quedamos sin Gonza Salías y el corazón llora desconsolado. Chau mudito, hoy te dí el último abrazo antes de tu partido. Espero que te haya llegado al alma”.