Buscarán declarar “prestadora de servicio público” a Bomberos

En la previa de la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante, que se desarrollará este jueves a las 14 en la Sociedad Española, uno de los temas más importantes será reconocer a la Asociación de Bomberos Voluntarios de Olavarría como “prestadora del servicio público de prevención y extinción de incendios en el Partido de Olavarría”.

Esto, entre otras cuestiones, tendrá un punto importante y que tiene que ver con la financiación de la entidad: el bloque del oficialismo propuso en el proyecto que la totalidad del canon que recibirá el Municipio del Estacionamiento Medido sea destinado a Bomberos.

No es menor la cifra. Si bien algunos ediles dejaron en claro que todavía no se puede calcular debido a que aún no se adjudicó el servicio (algo que también está en manos del Concejo Deliberante) la empresa preadjudicada señaló que ese canon al Ejecutivo será del 26%.

En algunos números estimados, se prevé que será alrededor de 4 millones de pesos anuales, y dependerá, claro, de la afluencia de vehículos que estacionen. Entendiendo que la zona de Estacionamiento Medido será más amplia y el espectro horario también, algunos ediles calcularon que sería como mínimo de un millón de pesos más en todo el periodo.

La ordenanza prevé que el otorgamiento de este canon que no tiene un plazo definido, aunque aclaran entretanto que será hasta que se “normalice” la situación con los subsidios provinciales y nacionales, algo que parece que no pasará en el corto plazo.