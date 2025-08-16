Conmoción en La Plata por otro suicidio de un policía | Infoeme
Conmoción en La Plata por otro suicidio de un policía

El fallecido, un agente federal retirado, fue hallado dentro de su auto con un disparo en la cabeza en el barrio El Mondongo.

Un agente retirado de la Policía Federal Argentina (PFA) fue hallado sin vida en el barrio platense El Mondongo. Aunque los investigadores todavía trabajan para determinar cómo pasó todo, se cree que la víctima se habría quitado la vida utilizando un arma de fuego.

La víctima, según informaron fuentes policiales a 0221, fue identificada como Pablo Daniel Marchioni, de 57 años; y presentaba una herida de arma de fuego en la cabeza.

La escena fue descubierta por un vecino en la madrugada de este sábado. El hombre a una persona desvanecida dentro de una Ford Ecosport estacionada en 3 entre 61 y 62. De inmediato reportó el hecho a las autoridades.

En ese marco, agentes del Comando de Patrullas que se encontraban en la zona acudieron al lugar, donde constataron la herida y no pudieron hacer más que confirmar el fallecimiento de su colega.

De acuerdo con los reportes oficiales, pese a haber sido encontrado a pocas cuadras de la Plaza Matheu la víctima se domiciliaba en inmediaciones de 5 y 525, del barrio platense de Tolosa.

En el vehículo, además, fueron halladas el arma de fuego utilizada por la víctima, un revólver de color plateado; y el casquillo del disparo, todo lo cual será sometido a las pericias necesarias para confirmar cómo pasó todo. (DIB)

