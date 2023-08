La reveladora confesión de Lourdes Sánchez sobre los permisos en su relación de pareja

Lourdes Sánchez y El Chato Prada fueron invitados a "Noche al Dente" en AméricaTV, donde hablaron de diversos temas. Durante la entrevista, la bailarina hizo una confesión polémica que dejó a su pareja sorprendido, pero él intentó reaccionar de la mejor manera posible.

El productor y la bailarina, futura participante del Bailando 2023 de Marcelo Tinelli, están en pareja hace doce años y tienen un hijo, Valentín. El conductor Fer Dente les preguntó si tenían algún acuerdo o permiso mutuo en su relación.

"Quiero confesar algo. Creo que sabés algo y creo que vos también -miró hacia su pareja y hacia Dente-. Cuando bailé con Fer, sentí algo especial. Me preparaba con entusiasmo para los ensayos, me perfumaba y el Negro Carrizo, como sabés, me besó varias veces, pero fue porque yo lo incité", reveló Lourdes.

Fer preguntó si alguna vez habían sumado a alguien. El productor de Tinelli respondió que no. Lourdes añadió que aunque no lo hayan hecho, es un tema que se discute mucho en ese momento y les motiva aún más. La expresión facial del Chato comenzó a cambiar a un tono rojizo.