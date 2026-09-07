Los Bomberos Voluntarios de Olavarría adhieren al "sirenazo" del jueves

En consonancia con la Federación de Bomberos Voluntarios de la Provincia, este lunes en horas del mediodía Bomberos Voluntarios de Olavarría anunció que adherirá al sirenazo convocado para el jueves a las 10, que protagonizarán más de 1.000 asociaciones de todo el país en reclamo contra el Gobierno nacional por la falta de transferencia de fondos establecidos por ley y para exigir respuestas a una serie de planteos económicos y normativos.

La convocatoria fue anunciada por el Consejo de Federaciones y las 29 federaciones provinciales que integran el sistema. El principal reclamo está vinculado con el destino de los recursos previstos por la Ley Nacional N° 25.054: según las entidades, permanecen pendientes de ejecución y distribución $59.330.748.051 correspondientes al ejercicio 2025 y períodos anteriores.

A pesar de la protesta, las organizaciones aclararon que el sirenazo será una medida pacífica y simultánea en todo el territorio nacional y que no afectará la atención de emergencias.

Los cuarteles mantendrán activas sus guardias y la respuesta ante situaciones de emergencia tendrá prioridad absoluta durante la jornada. El objetivo de la convocatoria es visibilizar los reclamos sin interrumpir el servicio que los bomberos brindan diariamente en sus comunidades.

De acuerdo con los Bomberos Voluntarios, se trata de recursos que tienen una afectación específica establecida legalmente y que, por lo tanto, no constituyen una ayuda extraordinaria ni un aporte discrecional del Estado nacional. Las entidades estimaron que el monto pendiente representa aproximadamente $45 millones por cada asociación.

El reclamo económico es uno de los cuatro ejes planteados por el sistema. Otro de los pedidos está relacionado con la atención de emergencias en rutas concesionadas, donde los cuarteles intervienen habitualmente con sus vehículos, equipamiento y personal.

En ese sentido, los Bomberos Voluntarios reclaman que los contratos de la nueva Red Federal de Concesiones, establecidos a partir del Decreto 97/2025, incorporen convenios obligatorios con las asociaciones que prestan ese servicio. Entre las medidas solicitadas figuran una contraprestación mensual por disponibilidad, el reintegro de gastos extraordinarios y compensaciones por daños que puedan sufrir los cuarteles al intervenir en siniestros sobre esas trazas.

El tercer eje está vinculado con la Ley N° 27.629 de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, sancionada en 2021. Las entidades reclaman su aplicación integral y uniforme y ponen especial énfasis en la implementación efectiva, por parte de ARCA, del mecanismo de reintegro del IVA correspondiente a la adquisición de bienes, servicios y equipamiento.

A esto se suma un pedido dirigido al Ministerio de Economía y al Banco Central para agilizar los pagos al exterior. Según explicaron desde el sistema, ante los elevados costos de los vehículos de emergencia disponibles en el mercado nacional, los cuarteles recurren en algunos casos a la compra de unidades usadas en el exterior.