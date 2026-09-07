Convocan a la “Marcha de la bronca” para el sábado 19 a las 14 en la Plaza



La Asamblea de Necesidad y Urgencia de Olavarría se sumará a la “Marcha de la bronca” que se realizará en todo el país el sábado 19 del corriente desde las 14, con epicentro en Plaza de Mayo.

“La bronca recorre al pueblo trabajador porque no paran los despidos, bajan los salarios y jubilaciones, mientras aumentan las tarifas y los servicios públicos y también el endeudamiento familiar a tasas usurarias” dice el comunicado de los organizadores.

Los referentes locales invitan a sumarse a todas y todos los vecinos y organizaciones populares, estudiantiles y sindicales que deseen formar parte de la protesta.



En este marco, en Olavarría convocan a organizar la marcha el próximo sábado 12 a las 14 horas en la plaza central.