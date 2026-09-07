Sensación térmica bajo cero este lunes a las 9 de la mañana

El primer reporte de este lunes de la Estación Meteorológica ubicada en el Aeródromo “Carlos V. Portarrieu” indicó para las 9 de la mañana en Olavarría una temperatura de 0.1 grado sobre cero y una sensación térmica de 2.3 grados bajo cero.

La temperatura mínima fue a las 6.30 de la mañana con 4.5 grados bajo cero, en una jornada que se muestra con un cielo límpido, una humedad relativa del ambiente del 88% y viento del noreste a 7 kilómetros por hora.

Las marcas podrían ir subiendo con el correr de la semana. Para este martes se espera una mínima de 2 grados y una máxima de 17, el miércoles las marcas térmicas oscilarán entre 5 y 19 grados y el jueves entre 7 y 20 grados con buen tiempo.

El viernes se anuncia con una mínima de 4 grados, una máxima de 14 y lluvia débil en horas de la mañana, para dar lugar a otro fin de semana con bajas temperaturas: el sábado las marcas estarán entre 3 y 9 grados y el domingo entre -1 y 10 grados.