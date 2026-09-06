Ke Personajes conquistó al público con su show en Olavarría

Este sábado por la noche, el Maxigimnasio del Club Estudiantes se convirtió en una verdadera fiesta de cumbia romántica con la presentación de Ke Personajes, la reconocida banda liderada por Emanuel Noir, que llegó a Olavarría en el marco de su gira “Corazón Ausente”.



Ante unas 2.000 personas, el grupo brindó un espectáculo de poco más de dos horas, con un importante despliegue de luces, pantallas y una puesta en escena que acompañó cada uno de los grandes éxitos de la banda.



Desde el comienzo del show, el público acompañó cantando y bailando cada tema. A lo largo de la noche, Noir también tuvo distintos momentos de interacción con sus seguidores y generó una conexión especial con quienes se encontraban más cerca del escenario. Incluso le regaló rosas a algunas fanáticas que lo miraban de cerca.



El repertorio recorrió los principales éxitos de la banda, entre ellos, “Pobre corazón”, “Te lo pido por favor”, “Piensa en mí”, “Corazón ausente”, “Cómo estás”, “Ya no vuelvas”, “Fue ella, fui yo”, “Ya no siento nada”, “Oye mujer”, “Como la flor”, “Adiós amor”, “Otro día más” y “Costumbre”.



Dado que Olavarría fue el único punto de la provincia elegido para la gira nacional de la banda, llegaron fanáticos de distintas ciudades como Bahía Blanca, Mar del Plata, Necochea y Azul.



