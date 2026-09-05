Goles en todos los partidos de la 4° fecha del Torneo “Chino Benítez”

El segundo torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para las categorías menores completó la 4° fecha y a pesar de las bajas temperaturas y la lluvia, fue con muchos goles.
La programación que había iniciado en la jornada del viernes, se completó durante el transcurso del sábado y fue con victorias para Racing, Ferro y El Fortín en todas sus presentaciones.
Estudiantes sumó más que Municipales en el Parque Guerrero en un cruce que se completó en dos días y San Martín también hizo valer su localía para imponerse a Sierra Chica.
Por último, Hinojo y Loma Negra repartieron puntos en el Enrique De la Quintana.
Los resultados:
En Décima:
Estudiantes 3 – 0 Municipales
El Fortín B 1 – 3 Racing
San Martín 2 – 0 Sierra Chica
Hinojo 5 – 1 Loma Negra
Villa Mailín 0 – 6 El Fortín
En Novena:
Estudiantes 7 – 0 Municipales
San Martín 1 – 2 Sierra Chica
Hinojo – Loma Negra
En Octava:
Estudiantes 4 – 0 Municipales
Villa Mailín 1 – 3 El Fortín
Ferro 19 – 0 Luján
En Séptima:
Estudiantes 2 – 5 Municipales
Colonias y Cerros 0 – 8 Racing
Hinojo 1 – 1 Loma Negra
Villa Mailín 0 – 7 El Fortín
En Sexta:
Colonias y Cerros 0 – 2 Racing
San Martín 1 – 1 Sierra Chica
Ferro 6 – 0 Luján
En Quinta:
Estudiantes 2 – 2 Municipales
Colonias y Cerros 1 – 3 Racing
San Martín 1 – 0 Sierra Chica
Ferro 8 – 0 Luján