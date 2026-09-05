Goles en todos los partidos de la 4° fecha del Torneo “Chino Benítez”

El segundo torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para las categorías menores completó la 4° fecha y a pesar de las bajas temperaturas y la lluvia, fue con muchos goles.

La programación que había iniciado en la jornada del viernes, se completó durante el transcurso del sábado y fue con victorias para Racing, Ferro y El Fortín en todas sus presentaciones.

Estudiantes sumó más que Municipales en el Parque Guerrero en un cruce que se completó en dos días y San Martín también hizo valer su localía para imponerse a Sierra Chica.

Por último, Hinojo y Loma Negra repartieron puntos en el Enrique De la Quintana.

Los resultados:

En Décima:

Estudiantes 3 – 0 Municipales

El Fortín B 1 – 3 Racing

San Martín 2 – 0 Sierra Chica

Hinojo 5 – 1 Loma Negra

Villa Mailín 0 – 6 El Fortín

En Novena:

Estudiantes 7 – 0 Municipales

San Martín 1 – 2 Sierra Chica

Hinojo – Loma Negra

En Octava:

Estudiantes 4 – 0 Municipales

Villa Mailín 1 – 3 El Fortín

Ferro 19 – 0 Luján

En Séptima:

Estudiantes 2 – 5 Municipales

Colonias y Cerros 0 – 8 Racing

Hinojo 1 – 1 Loma Negra

Villa Mailín 0 – 7 El Fortín

En Sexta:

Colonias y Cerros 0 – 2 Racing

San Martín 1 – 1 Sierra Chica

Ferro 6 – 0 Luján

En Quinta:

Estudiantes 2 – 2 Municipales

Colonias y Cerros 1 – 3 Racing

San Martín 1 – 0 Sierra Chica

Ferro 8 – 0 Luján