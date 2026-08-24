Otro proyecto olavarriense estará en la Feria Provincial de Ciencias 



En los últimos días, la comunidad educativa de la Escuela Primaria 1 recibió la feliz noticia de que el proyecto elaborado por docentes y estudiantes de 6º fue seleccionado para formar parte de la instancia provincial de la Feria de Educación, Arte, Ciencia y Tecnología, que se realizará entre el 1 y el 3 de septiembre en Santa Clara del Mar.



El proyecto, llamado "Misterio en el Club", fue elegido para trabajar pedagogía de la memoria a 50 años de la última Dictadura Cívico Militar. Lo realizaron los chicos y chicas de 6º A y B turno mañana junto con las docentes Mariana González y Rocío Brizio.



El cuento - que también está disponible en la versión audiolibro- narra la historia de 4 niños que viven una aventura en el Club Racing y descubren un misterio a través de un tesoro oculto.



“Para nosotros como institución es un orgullo obtener este reconocimiento y pasar a la próxima instancia que será el 1, 2 y 3 de septiembre en Santa Clara del Mar” valoraron desde la escuela.



"Misterio en el Club" intenta responder a la problemática detectada: la ausencia de una historia narrativa para compartir con alumnos de 1 º ciclo, sobre el lema educativo de este año 2026 acerca de los Derechos Humanos por la Memoria, la Verdad y la Justicia, a 50 años de la última Dictadura Cívico Militar en nuestro país y especialmente en la ciudad de Olavarría.



