Otro proyecto olavarriense estará en la Feria Provincial de Ciencias 

En los últimos días, la comunidad educativa de la Escuela Primaria 1 recibió la feliz noticia de que el proyecto elaborado por docentes y estudiantes de 6º fue seleccionado para formar parte de la instancia provincial de la Feria de Educación, Arte, Ciencia y Tecnología, que se realizará entre el 1 y el 3 de septiembre en Santa Clara del Mar.
El proyecto, llamado "Misterio en el Club", fue elegido para trabajar pedagogía de la memoria a 50 años de la última Dictadura Cívico Militar. Lo realizaron los chicos y chicas de 6º A y B turno mañana junto con las docentes Mariana González y Rocío Brizio.
El cuento - que también está disponible en la versión audiolibro- narra la historia de 4 niños que viven una aventura en el Club Racing y descubren un misterio a través de un tesoro oculto.
“Para nosotros como institución es un orgullo obtener este reconocimiento y pasar a la próxima instancia que será el 1, 2 y 3 de septiembre en Santa Clara del Mar” valoraron desde la escuela.
"Misterio en el Club" intenta responder a la problemática detectada: la ausencia de una historia narrativa para compartir con alumnos de 1 º ciclo, sobre el lema educativo de este año 2026 acerca de los Derechos Humanos por la Memoria, la Verdad y la Justicia, a 50 años de la última Dictadura Cívico Militar en nuestro país y especialmente en la ciudad de Olavarría.
Según dice la sinopsis: “Un grupo de amigos se anima a explorar un viejo sector olvidado del Club Racing de Olavarría. Lo que parecía una simple aventura se transforma en un misterio lleno de pistas, recuerdos y descubrimientos que los llevarán a conocer una parte de la historia que muchos prefirieron olvidar. Misterio en el Club es un relato que combina amistad, aventura y memoria, invitando a los jóvenes lectores a descubrir el valor de los libros, la importancia de conservar nuestra historia y el compromiso de mantener viva la memoria para construir un futuro mejor”.
La investigación se basa en la exploración de diferentes materiales y documentos donde se narra el proceso histórico y cómo se vivió en nuestra ciudad. Posteriormente se analizaron dichos datos para lograr una producción literaria auténtica y original que recrea lo investigado.
Los autores del proyecto contaron que “nuestra inspiración principal fue el cuento ‘El pozo’ de Juan Sebastián Ronchetti, con quien además logramos contactarnos a través de una videollamada y pudimos conocer más a fondo sobre el escritor y cómo tomar información de referencia de ese cuento para poder producir el nuestro”.
De acuerdo a los lineamientos curriculares vigentes, dicho cuento es el establecido para que los estudiantes de 6° año de la Provincia de Buenos Aires lean en el área de Prácticas del Lenguaje en los meses de marzo y abril.