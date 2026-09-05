Doble festejo olavarriense en el Torneo Zonal U17

El selectivo representante de la Asociación de Básquet de Olavarría sigue invicto en la competencia que se lleva a cabo en la Ciudad y clasifica al campeón al Torneo Provincial U17.

Durante la primera de las dos dobles fechas de la competencia, la Selección U17 de Olavarría sumó dos nuevas victorias y llegó a tres conquistas sobre igual cantidad de presentaciones.

En el turno matutino, el selectivo ABO venció a BASO por 93 a 68 con 20 puntos de Luca Marín y luego, cerrando la programación sabatina, los dirigidos por Irineo Galli derrotaron a Tandil. Fue 82 a 48 con Sebastián Garces como goleador con 25 puntos.

El Torneo Zonal U17 conocerá a su campeón el venidero domingo. Olavarría cerrará su participación ante Necochea en el gimnasio de San Martín.

La programación

Domingo 06/9

En Ferro:

9:30 hs.: BASO – Tandil

En San Martín:

9:30 hs.: Tres Arroyos – Necochea

15:45 hs.: Tandil – Tres Arroyos

17:45 hs.: Olavarría – Necochea

Fuente: prensa CAE