El Hospital fue reconocido por el Ministerio de Salud de la Nación

El Ministerio de Salud de la Nación reconoció al Hospital Municipal “Dr. Héctor Cura” como "establecimiento comprometido con la calidad y seguridad del paciente en el sistema público de salud", lo cual será compartido este viernes con los miembros del HCD a las 11 en el área de recepción del Laboratorio Ambulatorio.

En una nota enviada a los ediles de todas las bancadas, las autoridades del nosocomio ofrecieron los primeros detalles de esta distinción, que se resalta más aún por tratarse de dos administraciones de distinto signo político.

“Durante los últimos 15 meses el Hospital Municipal ‘Dr. Héctor Cura’ ha llevado adelante un proceso orientado al fortalecimiento de la calidad y la seguridad de la atención. Esta iniciativa involucró a profesionales, trabajadores y áreas de apoyo, promoviendo una transformación progresiva de la cultura organizacional” dice el comunicado.

En este marco, la institución participó de la aplicación de la Herramienta de Buenas Prácticas en Calidad y Seguridad del Paciente convocada por el Ministerio de Salud de la Nación a través del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

La instancia contempló el análisis de 59 criterios, organizados en las dimensiones de Organización, Recursos Humanos, Calidad y Seguridad del Paciente y como resultado de este proceso obtuvo el reconocimiento oficial del Ministerio de Salud de la Nación.

Ello “constituye una valiosa distinción al compromiso y al trabajo sostenido de nuestros equipos de salud” resalta el texto, que lleva las firmas de la Dra. Ma. Leonora Hugal (Subsecretaría HOGAR), la licenciada María Emilia Castro (Subsecretaria de Administración) y el Dr. Fernando Martín Ali (Subsecretario de Dirección Médica).

“Entendemos que este logro institucional y colectivo trasciende al ámbito hospitalario, por tal motivo, consideramos especialmente significativo compartir este avance con los representantes del Honorable Concejo Deliberante, y en particular con los integrantes de la Comisión de Salud, para dar a conocer el camino recorrido, las metas alcanzadas y los desafíos futuros” señala la invitación a los integrantes del cuerpo deliberativo.