El Hospital Municipal incorporó un ecógrafo cardiológico de última generación

En el marco de un trabajo articulado entre el gobierno de la provincia de Buenos Aires, el Hospital Zonal Especializado en Oncología “Luciano Fortabat” y el Hospital Municipal “Héctor M. Cura” ya se puso en funcionamiento un moderno ecógrafo cardiológico de alta gama en el área de consultorios externos del Servicio de Cardiología, que permitirá aumentar las prestaciones y mejorar la calidad de atención de los pacientes.

Con la llegada de esta aparatología dotada con software para desarrollo en 3D y robótica, el Servicio de Cardiología podrá recuperar cerca del 50% de las prácticas no invasivas que antes debían derivarse a otros centros.

Asimismo, la incorporación permite volver a realizar estudios de vascular periférico (evaluación no invasiva del flujo sanguíneo en arterias y venas de cuello, brazos y piernas), una prestación que se había discontinuado en el servicio y cuya reactivación tendrá un impacto directo en la reducción de los tiempos de espera.

Como principal novedad diagnóstica, el software suma la técnica STRAIN 2D, una herramienta avanzada de alta precisión que permite detectar cardiopatías en etapas muy tempranas. Resulta fundamental para la protección y el seguimiento cardiovascular de pacientes en tratamiento oncológico, facilitando decisiones terapéuticas oportunas.

El servicio funcionará de lunes a viernes con dos profesionales operadores, lo que permitirá atender a un promedio de 75 pacientes ambulatorios por semana, dando respuesta a la creciente demanda de turnos y garantizando un acceso más rápido, gratuito y de calidad a la salud pública de la región.

Durante la presentación, que se realizó en la tarde del pasado jueves, el Intendente Wesner agradeció las gestiones realizadas ante el gobierno de la Provincia de Buenos Aires y al Ministerio de Salud provincial, a cargo de Nicolás Kreplak, que hicieron posible la incorporación de este equipamiento clave para el sistema de salud local.

“Es una alegría enorme poder poner en funcionamiento este ecógrafo de última generación. Gracias a la articulación con Provincia y al trabajo del Ministro Nicolás Kreplak hoy podemos dar una respuesta más rápida y de mayor calidad a los vecinos de Olavarría”, expresó Wesner.

La adquisición del equipo fue realizada por la administración provincial y se puso en marcha a partir de una labor conjunta entre el Hospital de Oncología “Luciano Fortabat” y el Hospital Municipal “Héctor M. Cura”. Si bien la prioridad de atención estará orientada a pacientes oncológicos, el volumen principal del uso estará destinado a absorber la amplia demanda de la comunidad olavarriense.

“Es una articulación directa entre el Hospital de Oncología ‘Luciano Fortabat’ y el Hospital Municipal ‘Dr. Héctor M. Cura’. Tendrán prioridad los pacientes oncológicos, pero además contamos con una gran población para aprovechar al máximo las prestaciones que nos brinda este equipo”, destacó el Dr. Fernando Alí.

En la presentación del nuevo equipamiento estuvieron presentes el intendente Maximiliano Wesner, la jefa de Gabinete Mercedes Landívar, el director del Hospital Municipal Fernando Alí y la subsecretaria de Recursos Humanos del Consejo de Administración de Salud Emilia Castro y profesionales del Servicio de Cardiología, quienes explicaron sobre el funcionamiento del equipo.

El nuevo equipamiento permite ampliar de forma integral las prestaciones del área cardiológica a través de: ecocardiograma Doppler cardíaco color, eco Doppler de vasos de cuello, eco Doppler arterial y venoso de miembros superiores e inferiores y eco Stress con ejercicio y farmacológico.