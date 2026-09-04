Tres categorías jugaron el Medal Play de mitad de semana

En el campo de golf del Club Estudiantes se completó un nuevo Medal Play 9 hoyos y fue con un buen número de participantes divididos en tres categorías.

La 19° fecha de la competencia anual consagró a Iván Recabarren con 32 golpes en Hasta 13 de Hándicap y fue escoltado por Miguel Stagnoli con 33 golpes y Rafael Stéfano con 34 golpes.

En De 14 a 24, el triunfo fue para José Gonzáles con 34 golpes; Víctor Benítez con 36 golpes finalizó segundo y Martín Arregui con 37 golpes ocupó el tercer lugar.

Por último, en De 25 al Máximo se impuso Diego Casale con 28 golpes. Daniela Manarino y José Armendano con 31 golpes completaron el podio.

La actividad continuará este sábado con una nueva fecha del circuito “Los Caminos del Viento” que se disputa en la modalidad Medal Play 18 hoyos.

Fuente: prensa CAE