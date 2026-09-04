Una empresa de Olavarría quedó en medio de una disputa en Tandil

La empresa olavarriense Atak SRL resultó adjudicataria de los trabajos de poda y extracción de arbolado en la calle Richieri de Tandil, una intervención que fue aprobada por ordenanza en 2025 y rechazada por proteccionistas de la localidad serrana.

Por un lado la decisión responde a informes técnicos elaborados por el municipio tandilense, a través de los que se aconsejan los trabajos por el estado y la peligrosidad de algunos ejemplares, mientras la ONG Defensa del Arbolado de Tandil (DEAR) sostiene que parte de los árboles se encuentran en buenas condiciones y requieren ser preservados.

Defensa del Arbolado de Tandil también puso de relieve el valor patrimonial y ambiental de estos ejemplares sin embargo, mientras que tras evaluar el requerimiento, la Comisión de Arbolado avaló las instancias del proceso que se inició a partir de un planteo vecinal.