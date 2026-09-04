Informacion General

Una empresa de Olavarría quedó en medio de una disputa en Tandil

La administración Lunghi adjudicó un trabajo en el arbolado urbano que es cuestionado por una organización proteccionista.

Viernes, 04 de septiembre de 2026 a las 16:27

Por Redacción

La empresa olavarriense Atak SRL resultó adjudicataria de los trabajos de poda y extracción de arbolado en la calle Richieri de Tandil, una intervención que fue aprobada por ordenanza en 2025 y rechazada por proteccionistas de la localidad serrana.

Por un lado la decisión responde a informes técnicos elaborados por el municipio tandilense, a través de los que se aconsejan los trabajos por el estado y la peligrosidad de algunos ejemplares, mientras la ONG Defensa del Arbolado de Tandil (DEAR) sostiene que parte de los árboles se encuentran en buenas condiciones y requieren ser preservados.

Defensa del Arbolado de Tandil también puso de relieve el valor patrimonial y ambiental de estos ejemplares sin embargo, mientras que tras evaluar el requerimiento, la Comisión de Arbolado avaló las instancias del proceso que se inició a partir de un planteo vecinal.

 

 

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